Moradores da região dos parques Colina Verde e São Geraldo, em Bauru, têm sofrido com o aumento significativo na velocidade e no volume de veículos que trafegam pela alameda das Acácias após a entrega das marginais da rodovia Marechal Rondon, em julho de 2024.

Isso porque a alameda passou a funcionar como marginal da rodovia, e o motorista que esteja nas rodovias Comandante João Ribeiro de Barros (Bauru–Marília) e Marechal Rondon e precise acessar a avenida Moussa Tobias tem na alameda das Acácias seu único acesso. O reflexo é sentido no cruzamento com a alameda do Ipê, onde longas filas se formam nos dois sentidos da via, que é de mão dupla.

A maior dificuldade ocorre nos horários de pico, entre 6h30 e 8h e das 16h30 às 17h30, quando os condutores tentam atravessar ou acessar a marginal. De acordo com os moradores, esse gargalo é o principal fator para as frequentes colisões registradas no local.