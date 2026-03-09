A Climatempo, maior empresa privada de meteorologia do Brasil, por meio de uma de suas meteorologistas, Josélia Pegorim, publicou um vídeo desmentindo o rumor de uma “friaca” no Estado de São Paulo, inclusive na região de Bauru. A informação é falsa e foi divulgada em redes sociais. Assista ao vídeo!

Segundo ela, as frentes frias podem passar pelo Brasil em qualquer época do ano, mas existem massas de ar frio associadas fortes, fracas e moderadas. Uma frente fria com força acima do normal para esta época do ano vai passar pela costa Sul e Sudeste do Brasil nos próximos dias. Mas qual é o impacto que esse ar frio terá no Brasil? Isso depende por onde o ar frio vai passar.

“Acontece que essa massa de ar frio, ela pode ser considerada forte para esta época do ano. Seria até normal lá em meados do outono ou no inverno. Mas esse ar frio intenso vai ficar praticamente todo sobre o oceano, e não no continente”, explica Josélia Pegorim.