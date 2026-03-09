A Climatempo, maior empresa privada de meteorologia do Brasil, por meio de uma de suas meteorologistas, Josélia Pegorim, publicou um vídeo desmentindo o rumor de uma “friaca” no Estado de São Paulo, inclusive na região de Bauru. A informação é falsa e foi divulgada em redes sociais. Assista ao vídeo!
Segundo ela, as frentes frias podem passar pelo Brasil em qualquer época do ano, mas existem massas de ar frio associadas fortes, fracas e moderadas. Uma frente fria com força acima do normal para esta época do ano vai passar pela costa Sul e Sudeste do Brasil nos próximos dias. Mas qual é o impacto que esse ar frio terá no Brasil? Isso depende por onde o ar frio vai passar.
“Acontece que essa massa de ar frio, ela pode ser considerada forte para esta época do ano. Seria até normal lá em meados do outono ou no inverno. Mas esse ar frio intenso vai ficar praticamente todo sobre o oceano, e não no continente”, explica Josélia Pegorim.
Para Bauru e região, segundo a Climatempo e o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), o tempo chuvoso na região permanecerá nesta segunda-feira (9) e ao longo da semana. Segundo ambos os institutos, a semana começa com tempo instável no Estado de São Paulo devido à presença de uma frente fria. Bauru terá muita nebulosidade e áreas de chuvas e trovoadas isoladas. Períodos de melhoria devem ocorrer durante a tarde em algumas localidades do interior do Estado. A tempratura deve recuar um pouco, mas não ao ponto de se tornar uma 'friaca' (onda de frio intenso repentina).
Desta terça (10) até sexta (13), a condição de instabilidade persiste, principalmente entre os períodos da tarde e noite, em razão da presença de uma baixa pressão e dos ventos úmidos que sopram do mar em direção ao continente, mantendo a faixa leste paulista com muitas nuvens e chuvas a qualquer hora do dia. As temperaturas devem ficar amenas.