A cidade de Bauru e a maçonaria local perderam, neste domingo (8), aos 95 anos, o bauruense Gilberto de Marco Santos Casal, membro emérito da Loja Maçônica da rua Primeiro de Agosto, onde atuou por anos, além de ser ex-diretor da Luso, memorialista e um dos amigos de infância de Pelé. Sua despedida acontece no Jardim Terra Branca, no Centro, e o sepultamento será às 16h30 desta segunda-feira (9), no Cemitério da Saudade. A causa da morte foi decorrente de câncer.

Gilberto Casal nasceu em 28 de maio de 1930, década de expansão do município, principalmente no comércio, impulsionado pela ferrovia. Ele foi um dos primeiros assinantes do Jornal da Cidade no ano de sua fundação, em 1967. Era torcedor roxo do Corinthians e também do Esporte Clube Noroeste.

O aposentado foi casado com Hilda Aparecida Ventrilho Casal, já falecida, e teve os filhos Herlan (in memoriam), Gilberto e Heliane. Ele deixa também o genro José, a nora Meire e os netos Renan, Natan, Rafael e Amanda, além das bisnetas Valentina e Manuela.

Sua história