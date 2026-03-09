09 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
OPORTUNIDADE

Emprega Bauru divulga mais de 100 vagas de trabalho nesta semana

da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 115 novas vagas de emprego da semana.

Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

CONFIRA AS VAGAS:

Administrativo comercial – 1 vaga

Ajudante de instalação de painéis – 1 vaga

Ajudante geral – 4 vagas

Almoxarife (indústria) – 2 vagas

Analista de Contabilidade – 1 vaga

Analista de Departamento Pessoal – 2 vagas

Analista de Operações I (Obrigações de Fazer) – 3 vagas

Analista de Operações I (Ofícios) – 3 vagas

Analista de PCP – 1 vaga

Analista de Sinistro – 1 vaga

Assistente de RH – 1 vaga

Assistente de Suporte Técnico I – 1 vaga

Assistente técnico nível 1 (acompanhamento de contratos e apuração de custos) – 1 vaga

Assistente técnico nível 1 (apoio operacional e infraestrutura) – 1 vaga

Atendente de pet shop – 1 vaga

Auxiliar de preparo – 1 vaga

Auxiliar Administrativo – 4 vagas

Auxiliar Administrativo (Cobrança) – 1 vaga

Auxiliar Administrativo com Foco em Negociação – 5 vagas

Auxiliar Administrativo/Financeiro – 1 vaga

Auxiliar Administrativo/SAC – 1 vaga

Auxiliar de almoxarifado – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 1 vaga

Auxiliar de cozinha (apoio) – 2 vagas

Auxiliar de cozinha (linha fria) – 2 vagas

Auxiliar de cozinha (linha quente) – 2 vagas

Auxiliar de creche – 1 vaga

Auxiliar de Departamento Pessoal – 1 vaga

Auxiliar de lavanderia – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 1 vaga

Auxiliar de limpeza cozinha – 2 vagas

Auxiliar de limpeza salão – 2 vagas

Auxiliar de limpeza – 1 vaga

Auxiliar de loja – 1 vaga

Auxiliar de Produção – 6 vagas

Auxiliar de SAC – 1 vaga

Auxiliar técnico mecânico – 1 vaga

Camareira – 4 vagas

Casal de caseiros para rancho (moradia incluída – urgente) – 1 vaga

Consultor de relacionamento – 1 vaga

Consultor de vendas óptico – 1 vaga

Empregada doméstica residencial – 1 vaga

Estagiário de Administração – 1 vaga

Estágio de PCP – 4 vagas

Estoque – 1 vaga

Estoquista/entregador (pet shop) – 1 vaga

Estágio Administrativo (Departamento Financeiro) – 2 vagas

Estágio em Odontologia /TSB – 2 vagas

Instalador cortinas, persianas, toldo e manutenção – 1 vaga

Instalador de luminosos – 1 vaga

Marketing – 1 vaga

Montador/funileiro – 1 vaga

Motorista – 1 vaga

Motorista categoria E – 1 vaga

Motorista CNH categoria D – 1 vaga

Oficial de serviços gerais – limpeza – 1 vaga

Operador de máquina de impressão digital – 1 vaga

Operador de ploter – 1 vaga

Operador de prensa – 1 vaga

Operador de televendas (auto peças) – 1 vaga

Passadeira – 1 vaga

Serviços gerais – 1 vaga

Suporte técnico/implantador de sistemas – 1 vaga

Técnico de Informática – 1 vaga

Técnico manutenção de compressor – 1 vaga

Técnico em Segurança do Trabalho – 1 vaga

Técnico mecânico – 1 vaga

Técnico telecomunicações – 3 vagas

Tosadora – 1 vaga

Vaga de Estágio para Alunos do Ensino Médio noturno – 1 vaga

Vendedor de balcão com experiência em ferramentas – 1 vaga

Vendedor interno – 2 vagas

Vendedor/vendedora – 1 vaga

Vendedora – 1 vaga

Vigia – 1 vaga

Vigilante (vaga afirmativa para pessoas trans) – 3 vagas

