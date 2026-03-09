A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 115 novas vagas de emprego da semana.
Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Administrativo comercial – 1 vaga
Ajudante de instalação de painéis – 1 vaga
Ajudante geral – 4 vagas
Almoxarife (indústria) – 2 vagas
Analista de Contabilidade – 1 vaga
Analista de Departamento Pessoal – 2 vagas
Analista de Operações I (Obrigações de Fazer) – 3 vagas
Analista de Operações I (Ofícios) – 3 vagas
Analista de PCP – 1 vaga
Analista de Sinistro – 1 vaga
Assistente de RH – 1 vaga
Assistente de Suporte Técnico I – 1 vaga
Assistente técnico nível 1 (acompanhamento de contratos e apuração de custos) – 1 vaga
Assistente técnico nível 1 (apoio operacional e infraestrutura) – 1 vaga
Atendente de pet shop – 1 vaga
Auxiliar de preparo – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 4 vagas
Auxiliar Administrativo (Cobrança) – 1 vaga
Auxiliar Administrativo com Foco em Negociação – 5 vagas
Auxiliar Administrativo/Financeiro – 1 vaga
Auxiliar Administrativo/SAC – 1 vaga
Auxiliar de almoxarifado – 1 vaga
Auxiliar de cozinha – 1 vaga
Auxiliar de cozinha (apoio) – 2 vagas
Auxiliar de cozinha (linha fria) – 2 vagas
Auxiliar de cozinha (linha quente) – 2 vagas
Auxiliar de creche – 1 vaga
Auxiliar de Departamento Pessoal – 1 vaga
Auxiliar de lavanderia – 1 vaga
Auxiliar de limpeza – 1 vaga
Auxiliar de limpeza cozinha – 2 vagas
Auxiliar de limpeza salão – 2 vagas
Auxiliar de loja – 1 vaga
Auxiliar de Produção – 6 vagas
Auxiliar de SAC – 1 vaga
Auxiliar técnico mecânico – 1 vaga
Camareira – 4 vagas
Casal de caseiros para rancho (moradia incluída – urgente) – 1 vaga
Consultor de relacionamento – 1 vaga
Consultor de vendas óptico – 1 vaga
Empregada doméstica residencial – 1 vaga
Estagiário de Administração – 1 vaga
Estágio de PCP – 4 vagas
Estoque – 1 vaga
Estoquista/entregador (pet shop) – 1 vaga
Estágio Administrativo (Departamento Financeiro) – 2 vagas
Estágio em Odontologia /TSB – 2 vagas
Instalador cortinas, persianas, toldo e manutenção – 1 vaga
Instalador de luminosos – 1 vaga
Marketing – 1 vaga
Montador/funileiro – 1 vaga
Motorista – 1 vaga
Motorista categoria E – 1 vaga
Motorista CNH categoria D – 1 vaga
Oficial de serviços gerais – limpeza – 1 vaga
Operador de máquina de impressão digital – 1 vaga
Operador de ploter – 1 vaga
Operador de prensa – 1 vaga
Operador de televendas (auto peças) – 1 vaga
Passadeira – 1 vaga
Serviços gerais – 1 vaga
Suporte técnico/implantador de sistemas – 1 vaga
Técnico de Informática – 1 vaga
Técnico manutenção de compressor – 1 vaga
Técnico em Segurança do Trabalho – 1 vaga
Técnico mecânico – 1 vaga
Técnico telecomunicações – 3 vagas
Tosadora – 1 vaga
Vaga de Estágio para Alunos do Ensino Médio noturno – 1 vaga
Vendedor de balcão com experiência em ferramentas – 1 vaga
Vendedor interno – 2 vagas
Vendedor/vendedora – 1 vaga
Vendedora – 1 vaga
Vigia – 1 vaga
Vigilante (vaga afirmativa para pessoas trans) – 3 vagas