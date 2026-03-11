Diretores das escolas municipais de Ensino Fundamental de Bauru divulgam uma Carta Aberta na qual denunciam o aumento de invasões, furtos e atos de vandalismo nas unidades escolares e cobram medidas da administração municipal para garantir segurança nos prédios. Segundo o documento, atualmente as escolas não contam com vigilância nem monitoramento, o que, na avaliação dos gestores, tem deixado os espaços “fragilizados e inseguros”.

De acordo com os diretores, os episódios têm se tornado cada vez mais frequentes. Eles afirmam que, sem um sistema de proteção, invasões que antes eram tratadas como risco passaram a integrar a rotina de algumas escolas públicas.

No texto, os gestores reconhecem que o problema não começou na atual gestão municipal, mas destacam que o tema foi apresentado como bandeira política e promessa de campanha. Eles também lembram que, em julho de 2025, o Poder Executivo cancelou um processo licitatório que previa a contratação de vigilância patrimonial para prédios públicos municipais. Desde então, segundo a carta, não houve sinalização de um novo encaminhamento para a contratação do serviço.