Um motociclista de 44 anos ficou gravemente ferido, na manhã deste sábado (7), em uma colisão com um carro ocorrida na altura da quadra 21 da avenida Rodrigues Alves, na Vila Cardia, em Bauru.

Segundo o registro policial, o acidente ocorreu por volta das 10h30 e envolveu um Ford Focus e uma Honda CG. Por razões a serem esclarecidas, o automóvel atingiu transversalmente a moto.

Com o impacto, a motocicleta ficou presa na parte da frente do carro. O motociclista, que não teve o nome divulgado, foi socorrido com fraturas no pé esquerdo e na coluna vertebral cervical.