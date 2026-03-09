09 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
NA NAÇÕES UNIDAS

Mulheres protestam forte contra feminicídio em Bauru; VÍDEO

Redação
Tempo de leitura: 1 min
Ato começou no Parque Vitória Régia
Ato começou no Parque Vitória Régia

Neste domingo (8), Dia Internacional das Mulheres, um ato público foi realizado no Parque Vitória Régia, em Bauru, para diversas manifestações importantes e fortes contra o femincídio e contra a violência em geral que as mulheres, meninas e adolescentes têm sofrido. A manifestação começou às 9h, saiu do Vitória e foi até a Praça da Paz, onde o ato foi encerrado.

A ideia era fazer uma passesata de volta ao Vitória Régia, mas como o sol estava muito forte e havia mulheres com criança no colo, mulheres idosas, a organização resolveu encerrar na Praça da Paz. "O objetivo foi (e continua sendo) mostrar que nós, enquanto sociedade, não podemos ficar passivos diante de toda a violência que tem recaído sobre as mulheres. Precisamos sensibilizar e buscar respostas por meio de políticas públicas que sejam efetivas, inclusive no âmbito da formação escolar. Precisamos também que as plataformas digitais sejam responsabilizadas pelos conteúdos postados, pois a moderação é essencial para um ambiente digital seguro", explicaram as organizadoras.

Homens assassinaram em média quatro mulheres todos os dias em 2025 em contexto de violência de gênero ou violência doméstica. O número de feminicídios bateu recorde no Brasil em 2025: foram 1.470 mulheres mortas de janeiro a dezembro, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. São Paulo foi o estado com mais casos do país, com 233 assassinatos. Isso, sem contar o número de assassinatos tentados e as subnotificações.

