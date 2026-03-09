Neste domingo (8), Dia Internacional das Mulheres, um ato público foi realizado no Parque Vitória Régia, em Bauru, para diversas manifestações importantes e fortes contra o femincídio e contra a violência em geral que as mulheres, meninas e adolescentes têm sofrido. A manifestação começou às 9h, saiu do Vitória e foi até a Praça da Paz, onde o ato foi encerrado.

A ideia era fazer uma passesata de volta ao Vitória Régia, mas como o sol estava muito forte e havia mulheres com criança no colo, mulheres idosas, a organização resolveu encerrar na Praça da Paz. "O objetivo foi (e continua sendo) mostrar que nós, enquanto sociedade, não podemos ficar passivos diante de toda a violência que tem recaído sobre as mulheres. Precisamos sensibilizar e buscar respostas por meio de políticas públicas que sejam efetivas, inclusive no âmbito da formação escolar. Precisamos também que as plataformas digitais sejam responsabilizadas pelos conteúdos postados, pois a moderação é essencial para um ambiente digital seguro", explicaram as organizadoras.

Homens assassinaram em média quatro mulheres todos os dias em 2025 em contexto de violência de gênero ou violência doméstica. O número de feminicídios bateu recorde no Brasil em 2025: foram 1.470 mulheres mortas de janeiro a dezembro, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. São Paulo foi o estado com mais casos do país, com 233 assassinatos. Isso, sem contar o número de assassinatos tentados e as subnotificações.