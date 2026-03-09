Um mês após o início do ano letivo, iniciado em 5 de fevereiro, os alunos da rede municipal de ensino começaram a receber os kits de material escolar.

De acordo com a Secretaria de Educação, os 8.731 estudantes das 16 escolas municipais de ensino fundamental já receberam os kits, que são compostos por cadernos de desenho, brochura e de 10 matérias, tubo de cola, lápis preto, tesoura sem ponta, estojo escolar, giz de cera, canetas hidrocor, lápis de cor, régua, canetas esferográficas azul e vermelha, marca-texto, corretivo e uma garrafa de 500 ml tipo “squeeze”.

No entanto, os 13.429 alunos do ensino infantil receberam, na última semana, apenas os cadernos do kit escolar. Por meio de nota, a pasta informou que os “cadernos foram entregues na semana passada, e os demais itens serão disponibilizados em breve”.