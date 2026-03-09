09 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
CHECK-IN

Concilig promoveu a 2ª Feira da Mulher Empreendedora em Bauru

Por Mateus Ferreira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Fotos: Lucas DiFlora
Facebook Whatsapp Twitter
Lucas DiFlora
2ª Feira da Mulher Empreendedora da Concilig movimentou a Praça Panathlon na Getúlio Vargas neste domingo (8)
2ª Feira da Mulher Empreendedora da Concilig movimentou a Praça Panathlon na Getúlio Vargas neste domingo (8)

A 2ª Feira da Mulher Empreendedora da Concilig movimentou a Praça Panathlon na Getúlio Vargas neste domingo (8), consolidando-se como um sucesso de público e geração de renda. Alinhada às práticas de ESG da empresa, a iniciativa deu visibilidade ao talento das colaboradoras que compõem 73% do quadro da companhia transformando o espaço público em um polo de empreendedorismo e protagonismo feminino em Bauru.

Com uma vitrine variada de artesanato, gastronomia e serviços, o evento contou com o apoio da Prefeitura e ofereceu orientações essenciais sobre direitos e proteção à mulher. Mais do que uma feira, a ação reafirmou o compromisso social da Concilig ao incentivar fontes complementares de sustento, valorizando as competências das profissionais que são, em sua maioria, as principais provedoras de seus lares.

CONFIRA AS FOTOS ABAIXO:

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários