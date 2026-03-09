A 2ª Feira da Mulher Empreendedora da Concilig movimentou a Praça Panathlon na Getúlio Vargas neste domingo (8), consolidando-se como um sucesso de público e geração de renda. Alinhada às práticas de ESG da empresa, a iniciativa deu visibilidade ao talento das colaboradoras que compõem 73% do quadro da companhia transformando o espaço público em um polo de empreendedorismo e protagonismo feminino em Bauru.

Com uma vitrine variada de artesanato, gastronomia e serviços, o evento contou com o apoio da Prefeitura e ofereceu orientações essenciais sobre direitos e proteção à mulher. Mais do que uma feira, a ação reafirmou o compromisso social da Concilig ao incentivar fontes complementares de sustento, valorizando as competências das profissionais que são, em sua maioria, as principais provedoras de seus lares.

CONFIRA AS FOTOS ABAIXO: