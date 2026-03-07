Um homem foi preso em Itapuí (50 quilômetros de Bauru) suspeito de incendiar um churrasco provocando queimaduras em 75% do corpo de uma mulher de 63 anos, na madrugada deste sábado (7). O autônomo José Ruster de Oliveira, 41 anos, e seu companheiro, o vereador Matheus da Costa Aranha (Republicanos), 30 anos, também foram atingidos pelas chamas. Uma discussão teria dado início ao incêndio, segundo informações do boletim de ocorrência (BO). O estado de Maria Inês Polatto é considerado grave.

No BO consta o relato de testemunhas de que, envolvido em acalorada discussão durante um churrasco, José Ruster de Oliveira teria se dirigido a um depósito próximo, apanhado um galão de gasolina, retornado ao ambiente onde as pessoas estavam reunidas e passado a espalhar o combustível pelo chão, afirmando que “mataria todo mundo”. Em seguida, ele teria riscado um fósforo provocando as chamas.

Duas testemunhas apresentaram essa mesma versão de que o autor, em surto emocional, lançou gasolina e ateou fogo no local. Entretanto, Matheus da Costa Aranha apresentou uma segunda versão, alegando que, após discutir com José Ruster, este teria apenas desferido um chute no galão de gasolina, o qual, ao se deslocar, atingiu a churrasqueira acesa, provocando explosão que culminou nas queimaduras.