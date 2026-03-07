Luiz Phillipi Mourão, o 'Sicário' de Daniel Vorcaro, suspeito de intimidar desafetos do banqueiro, morreu ontem no Hospital João 23, em Belo Horizonte (MG). A morte foi confirmada pelo advogado Robson Lucas da Silva, defensor de Mourão, segundo informações do UOL.

Ele estava internado desde quarta-feira após tentar tirar a própria vida na prisão e ser levado ao hospital. A Polícia Federal informou que ele foi socorrido por equipes da corporação e encaminhado ao hospital João 23, em Belo Horizonte.

"Informamos que o quadro clínico de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão evoluiu a óbito, que foi legalmente declarado às 18h55, após encerramento do protocolo de morte encefálica iniciado hoje, 06.03.26, por volta das 10h15. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal, seguindo-se o protocolo legal", diz em nota o advogado Robson Lucas da Silva.