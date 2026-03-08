Lençóis Paulista - Uma das faixas da rodovia Osni Mateus (SP-261) foi interditada neste domingo, na altura do quilômetro 112, nas proximidades da rotatória de acesso à avenida Prefeito Jácomo Nicolau Paccola, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), após o surgimento de um buraco no sentido Lençóis-Macatuba.

De acordo com uma publicação da Prefeitura de Lençóis Paulista em seu Facebook, o buraco no asfalto foi identificado pela manhã e equipes técnicas do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) seguiram até o local para avaliar a situação.

A vistoria contou com o apoio de servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis Paulista (Saae) e Guarda Civil Municipal (GCM). A reportagem apurou que o buraco na pista teria sido causado pelo rompimento de uma adutora.