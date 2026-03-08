08 de março de 2026
EM LENÇÓIS PAULISTA

Rodovia é parcialmente interditada após o surgimento de buraco

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Lençóis Paulista/Divulgação
Rodovia Osni Mateus (SP-261) foi fechada no sentido Lençóis Paulista-Macatuba, na altura do km 112, nas proximidades da rotatória de acesso à avenida Prefeito Jácomo Nicolau Paccola
Lençóis Paulista - Uma das faixas da rodovia Osni Mateus (SP-261) foi interditada neste domingo, na altura do quilômetro 112, nas proximidades da rotatória de acesso à avenida Prefeito Jácomo Nicolau Paccola, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), após o surgimento de um buraco no sentido Lençóis-Macatuba.

De acordo com uma publicação da Prefeitura de Lençóis Paulista em seu Facebook, o buraco no asfalto foi identificado pela manhã e equipes técnicas do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) seguiram até o local para avaliar a situação.

A vistoria contou com o apoio de servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis Paulista (Saae) e Guarda Civil Municipal (GCM). A reportagem apurou que o buraco na pista teria sido causado pelo rompimento de uma adutora.

Os serviços visando à recuperação do trecho serão realizados nesta segunda-feira (9), com possibilidade de interdição total da via. A orientação das autoridades é para que os motoristas evitem trafegar pela rodovia ou, diante da necessidade de passarem pelo local, fiquem atentos à sinalização para evitarem acidentes.

