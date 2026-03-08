Botucatu - Uma mulher foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros, na tarde deste domingo (8), após despencar com o veículo em um barranco às margens da chamada estrada da Bocaina, área de serra na zona rural de Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).
De acordo com a Defesa Civil Municipal, que atuou na ocorrência juntamente com bombeiros e agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), a queda ocorreu em uma região próxima ao mirante Du Martins.
Com base em informações de testemunhas, as equipes foram até o local e iniciaram os procedimentos de busca e resgate da vítima, que teria descido com o carro cerca de 50 metros além da estrada.
Segundo os bombeiros, a mulher, que não teve nome divulgado, não sofreu ferimentos graves e foi levada consciente para atendimento médico. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.