Um cavalo morreu atropelado no final da noite deste sábado (7) no km 229,183 da rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225), em Bauru. Segundo informações do site da Artesp, o condutor trafegava com um caminhão pela pista, no sentido leste, pela faixa 2 de rolamento, quando o equino cruzou a rodovia em disparada. O motorista não ficou ferido. O registro oficial aponta que o animal tinha saído em disparada de um outro acidente, que terminou com a derrubada do cavaleiro.

Após o impacto, tanto o veículo quanto o cavalo foram parar no acostamento da via, sendo constatado que o animal já se encontrava sem vida. Às 23h40, a Polícia Militar Rodoviária liberou a pista e o caminhão, que seguiu viagem. O animal foi retirado pelo guincho. Não consta informação sobre o cavaleiro no registro da ocorrência.