Nos dias 20 e 21 de março será realizado o Simpósio de Implante Coclear no Campus USP de Bauru. O evento é comemorativo aos 35 anos do Programa de Implante Coclear da Unidade Centrinho do Hospital das Clínicas de Bauru (HC Bauru) e celebrará a história, a ciência e o futuro da reabilitação auditiva no Brasil.
O simpósio é presencial acontecerá no Teatro Universitário da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP). As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 20 de março no formulário online.
O evento objetiva promover atualização científica de alto nível, estimular o intercâmbio entre centros de referência e reforçar a integração institucional, contribuindo para a melhoria contínua das práticas clínicas, protocolos e resultados em implante coclear.
A programação científica vai contar com sessões magnas e painéis temáticos com especialistas de destaque no cenário nacional; discussões de casos clínicos e atividades de colaboração entre centros de referência e ações educativas voltadas a pacientes e familiares, dando enfoque e destacando a experiência do usuário do implante coclear.
Os temas ministrados são destinados a médicos otorrinolaringologistas e otologistas; fonoaudiólogos e profissionais envolvidos na reabilitação auditiva; alunos de graduação, residentes e pós-graduação em medicina e fonoaudiologia; pacientes e usuários de implante coclear e representantes de centros de referência em implante coclear.
O simpósio pretende fortalecer a troca de conhecimentos, enriquecer a discussão técnico-científica e impulsionar a consolidação de uma rede colaborativa dedicada ao aprimoramento contínuo da reabilitação auditiva no país.
A organização do evento conta com a participação dos professores doutores: Orozimbo Alves Costa Filho, presidente de honra; Luiz Fernando Manzoni Lourençone, presidente e Adriane de Lima Moret Mortari, vice-presidente.
É possível acompanhar as novidades do evento no perfil do instagram.com/otousppesquisa.