Nos dias 20 e 21 de março será realizado o Simpósio de Implante Coclear no Campus USP de Bauru. O evento é comemorativo aos 35 anos do Programa de Implante Coclear da Unidade Centrinho do Hospital das Clínicas de Bauru (HC Bauru) e celebrará a história, a ciência e o futuro da reabilitação auditiva no Brasil.

O simpósio é presencial acontecerá no Teatro Universitário da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP). As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 20 de março no formulário online.

O evento objetiva promover atualização científica de alto nível, estimular o intercâmbio entre centros de referência e reforçar a integração institucional, contribuindo para a melhoria contínua das práticas clínicas, protocolos e resultados em implante coclear.