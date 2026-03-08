A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, apresenta o espetáculo 'Harém das Ausências' da Companhia Estável de Dança neste domingo (8), às 20h, no Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves'. A apresentação será ainda uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A entrada é gratuita, e os ingressos devem ser retirados a partir das 19h, no Teatro Municipal.
Com a coreografia de Wallace Guimarães, coreógrafo e bailarino carioca, a obra é uma crônica coreográfica desenvolvida a partir de pesquisas corpo-sensoriais e estímulos somáticos, utilizando de músicas experimentais e bossas brasileiras.
A combinação criativa e autoral comemora os 112 anos do poeta Vinicius de Morais e resulta em um 'Harém' de mulheres, que ressignificam o lugar da ausência e potencializam a força e a resistência feminina, através da dança contemporânea e de símbolos poéticos trazidos para cena. Mais do que uma apresentação artística, 'Harém das Ausências' se insere simbolicamente na data de 8 de março ao propor uma reflexão sobre a presença feminina na sociedade.
A apresentação terá a direção e supervisão de Sivaldo Camargo, figurino de Priscila Lopes, coreografia de Wallace Guimarães, iluminação de Flávio Lima, cenotécnica de Thiago Neves e operação de áudio de Kevin Vignotto. O elenco da Companhia Estável de Dança é formado pelas bailarinas Beatriz Lopes, Damaris Brandt, Ester Cano, Eduarda Bodo, Marcela Victória, Kananda Cari, Livia Pimenta, Sophia Dias e Victoria Caroline, com a participação especial da artista convidada Denise Amaral.
SERVIÇO
Espetáculo 'Harém das Ausências' - Companhia Estável de Dança
Data - 8/3 (domingo), às 20h
Local - Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves' - Avenida Nações Unidas, 8-9, Centro, em Bauru.
Entrada gratuita - retirada de ingressos a partir das 19h, no Teatro Municipal