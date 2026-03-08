Muitos são adeptos de um estilo de vida mais saudável e não consomem bebidas alcoólicas. Outros tantos também preferem não fazer sexo. O que, então, a Geração Z anda fazendo? Querendo ter a resposta para esta pergunta, a plataforma on-line de serviços acadêmicos "EduBirdie" fez uma pesquisa com mais de duas mil pessoas.

Segundo eles, as pessoas nascidas entre 1997 e 2012 estão preferindo ter uma boa noite de sono do que consumar uma relação sexual, com 67% dos entrevistados enfatizando essa resposta.

A pesquisa também revelou que: 64% dos jovens priorizam manter um emprego estável; 59% estão focados no sucesso pessoal; metade está dedicando atenção a cultivar amizades saudáveis; e 46% preferem passar um tempo sozinhos a ter relações sexuais.