Entender as informações gravadas nos pneus do seu veículo é mais do que uma curiosidade; é um passo fundamental para garantir sua segurança, otimizar o desempenho e economizar.
Cada pneu é um manual técnico em si, repleto de códigos e números que revelam suas características, data de fabricação e performance. Aprenda a decifrar esses dados e faça escolhas mais conscientes para o seu carro.
NOMENCLATURA
A lateral do pneu, conhecida como flanco, exibe uma sequência alfanumérica que é a sua "identidade". Vamos usar o exemplo 185/60R15 88H para entender cada parte:
Largura da Banda de Rodagem: O primeiro conjunto de números, 185, indica a largura da banda de rodagem em milímetros. É a parte do pneu que entra em contato com o solo.
Perfil ou Série: Após a barra, o 60 representa a altura do flanco/lateral do pneu como uma porcentagem da largura. Neste caso, a altura é 111mm (185 x 60%).
R: A letra R significa "Radial", o tipo de construção mais comum hoje em dia. Indica que as lonas internas do pneu são dispostas radialmente, do centro para as bordas.
Diâmetro do aro: O número 15 refere-se ao diâmetro da roda (aro) em polegadas, para o qual o pneu foi projetado. É crucial que o diâmetro do pneu corresponda ao diâmetro do aro do veículo.
Índice de Carga: O 88 é o índice de carga, um código numérico que corresponde à capacidade máxima de peso que cada pneu pode suportar quando inflado corretamente. Para saber o peso exato, é necessário consultar uma tabela oficial de índices de carga. Por exemplo, o índice 88 corresponde a 560 kg.
• Símbolo de Velocidade: A letra H é o símbolo de velocidade, indicando a velocidade máxima que o pneu pode suportar com segurança sob sua carga máxima. Assim como o índice de carga, este símbolo também requer a consulta de uma tabela específica. O símbolo "H" geralmente indica uma velocidade máxima de 210 km/h.
SEQUÊNCIA NUMÉRICA
Mesmo que o pneu apresente boa aparência, a borracha sofre degradação natural ao longo do tempo. Por isso, é fundamental realizar inspeções periódicas e seguir as orientações de uso, manutenção e substituição indicadas pelo fabricante, a fim de preservar a segurança.
Todos os pneus possuem uma sequência alfanumérica de identificação em sua lateral, cujo quatro últimos dígitos indicam a semana e o ano de fabricação. Em alguns pneus, essa sequência é precedida pela sigla DOT (Department of Transportation), identificando que o pneu atende às normas do órgão norte-americano:
• 35: semana de fabricação (sétima semana do ano);
• 25: ano de fabricação (2025).
Manutenção e segurança: a vida útil
Ler as informações do pneu é o primeiro passo, mas a manutenção contínua é essencial para garantir sua durabilidade e segurança.
Consultar o manual do veículo e as tabelas oficiais dos fabricantes de pneus é sempre a melhor forma de obter informações precisas e específicas para o seu modelo. Lembre-se: um pneu bem cuidado é sinônimo de uma viagem mais segura e tranquila.
• Calibragem correta: Verifique a pressão dos pneus regularmente, seguindo as recomendações do fabricante do veículo, que geralmente estão no manual, na porta do motorista ou na tampa do tanque de combustível. A calibragem inadequada compromete a segurança, aumenta o consumo de combustível e acelera o desgaste.
• Rodízio e alinhamento: Realizar o rodízio dos pneus periodicamente e manter o alinhamento e balanceamento em dia são práticas que prolongam a vida útil do conjunto e garantem a estabilidade do veículo.
• Atenção aos sinais de sesgaste: Fique atento a bolhas, cortes, rachaduras e ao indicador TWI (Tread Wear Indicator), que mostra o limite mínimo de profundidade dos sulcos. Pneus desgastados perdem aderência e aumentam o risco de acidentes.
Etiqueta: desempenho e eficiência
Desde 2012, todos os pneus vendidos no Brasil devem exibir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence), conforme regulamentação vigente no país. Ela fornece informações importantes sobre o desempenho do pneu em três categorias:
• Resistência ao rolamento (RR): Indica a eficiência energética do pneu. Pneus com menor resistência ao rolamento (classificação A) exigem menos força do motor para girar, resultando em menor consumo de combustível e emissão de CO2.
• Aderência em piso molhado (Wet Grip): Mede a capacidade do pneu de frear em superfícies molhadas. Uma classificação "A" significa melhor aderência e, consequentemente, maior segurança em condições de chuva.
• Ruído externo: Avalia o nível de ruído gerado pelo pneu em decibéis (dB). Pneus com menor ruído contribuem para um ambiente mais silencioso e confortável.