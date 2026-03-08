Cada pneu é um manual técnico em si, repleto de códigos e números que revelam suas características, data de fabricação e performance. Aprenda a decifrar esses dados e faça escolhas mais conscientes para o seu carro.

Entender as informações gravadas nos pneus do seu veículo é mais do que uma curiosidade; é um passo fundamental para garantir sua segurança, otimizar o desempenho e economizar.

A lateral do pneu, conhecida como flanco, exibe uma sequência alfanumérica que é a sua "identidade". Vamos usar o exemplo 185/60R15 88H para entender cada parte:

Largura da Banda de Rodagem: O primeiro conjunto de números, 185, indica a largura da banda de rodagem em milímetros. É a parte do pneu que entra em contato com o solo.

Perfil ou Série: Após a barra, o 60 representa a altura do flanco/lateral do pneu como uma porcentagem da largura. Neste caso, a altura é 111mm (185 x 60%).