Na arquitetura de interiores contemporânea, os materiais deixaram de cumprir apenas uma função construtiva para assumir um papel ativo na experiência do morar.

Texturas, reflexos, transparências e interações com a luz passaram a integrar a narrativa espacial dos projetos.

Nesse contexto, o vidro reflecta vem se consolidando como um recurso sofisticado e estratégico em ambientes residenciais, especialmente em closets, cozinhas, cristaleiras, divisórias e painéis.