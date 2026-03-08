08 de março de 2026
OPINIÃO

País dos penduricalhos


No conchavo entre os três poderes em acabar ou reduzir os penduricalhos, são adeptos "do que eu posso obter do meu país" com "direitos adquiridos", são pesadelos para os brasileiros comuns. Assim, acabar com o fura teto jamais acontecerá. No Brasil dos 90 milhões que abominam carteira assinada para não perder o auxílio social, também fazem parte do grupo unido para não perder seus invejáveis penduricalhos. Felizmente aqueles que "o que eu posso fazer pelo meu país", mesmo insatisfeitos, sustentam a classe das mordomias com penduricalhos e dos que odeiam carteira assinada.

