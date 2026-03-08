Esgotadas as nossas tentativas por um transporte efetivo e de pleno direito junto a Câmara Municipal de Bauru, Emdurb e Secretaria da Assistência Social, a Apiece Bauru vem noticiar que aproximadamente 40 (quarenta) usuários do Centro Dia para pessoas com deficiências em situação de vulnerabilidade social da nossa cidade não têm transporte de suas casas até a entidade, ou vice-versa.

O segmento responsável pela parceria para execução do Serviço é a Secretaria da Assistência Social, que oferta o Programa de Passe Acompanhante da Pessoa com Deficiência e o Passe Gratuidade de transporte Coletivo, ambos ineficazes, já que nossos usuários não possuem higidez mental para irem até o ponto de ônibus, identificar rotas, e nem acompanhantes. A falta de conhecimento das autoridades responsáveis sobre o "modus vivendi" dos nossos vulneráveis impede que se faça o que a Lei determina.

In verbis, o Inciso IV, do artigo 203, da Carta Magna de 1988: "a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária." E os recursos são oriundos do orçamento da Seguridade Social, conforme artigo 195 da mesma Carta. Com a esperança do acolhimento e tranquilidade dessas famílias excluídas.