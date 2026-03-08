Termas de Ibirá, no interior de SP (168 quilômetros de Bauru), é um dos principais destinos de saúde e bem-estar do Brasil, vencedor do prêmio Top Destinos Turísticos 2025.
Ibirá ficou famosa por suas águas sulfurosas, reconhecidas por propriedades terapêuticas que ajudam na circulação, na respiração e até na saúde da pele. É aquele tipo de passeio que recarrega as energias e ainda proporciona uma experiência única. Afinal, esse tipo de água é considerado raro no mundo.
Ao chegar a Ibirá, os visitantes se deparam com um estilo característico de vida, baseado nos costumes típicos do interior paulista, enriquecido pela tradicional Estância Hidromineral do município.
A apenas 6 km da cidade, encontra-se o pitoresco núcleo urbano, onde está localizado o Parque das Termas de Ibirá, que conta com serenos lagos, a pequena ilhota e a mini-península, que servem de habitat para os gansos.
Os visitantes organizam piqueniques no bosque, usufruem das piscinas, da pista de caminhada, que proporciona a prática de atividades físicas em contato com a natureza, em uma paisagem que une a variedade da fauna e da flora à antiga e singela arquitetura local.
ÁGUAS TERAPÊUTICAS
A estrutura do Balneário "Evaristo Mendes Seixas" oferece os tradicionais banhos de imersão nas águas vanádicas, única com propriedades que proporcionam maior bem-estar ao indivíduo, por contarem com poder cicatrizante, antioxidante, antialérgico e relaxante.
Os banhos e a ingestão dessas águas vêm sendo utilizados de forma associada aos tratamentos direcionados às áreas da estética, fisioterapia, massoterapia, acupuntura e a outras técnicas, desde as milenares às mais avançadas.
Os serviços do Balneário incluem banho de imersão, banho de hidromassagem, ducha escocesa, sauna e chuveiros.
NÃO DEIXE DE IR
Balneário Evaristo Mendes de Seixas: Oferece banhos de imersão, massagens, saunas e tratamentos de beleza.
Águas vanádicas: Reconhecidas pelo poder medicinal, atuam no rejuvenescimento, alívio de dores, controle da diabetes e pressão arterial.
Parque das Águas: Área verde para relaxamento, com fontes como a Saracura, Seixas e Ademar de Barros.
Infraestrutura: A cidade conta com bons hotéis, restaurantes, o Termas de Ibirá Campestre Clube e o Parque das Águas para lazer, como pedalinhos e trilhas.
AS FONTES
Cinco fontes compõem o conjunto hidromineral. Nas Termas de Ibirá, encontram-se as águas minerais vanádicas, alcalinas e bicarbonatadas, entre outras qualidades, distribuídas pelas fontes: Ademar de Barros, Carlos Gomes, Jorrante, Saracura e Seixas. Uma fonte-mestra disponibiliza água mineral medicinal da fonte Ademar de Barros ao sistema de banhos, com capacidade para oferecer até 500 banhos por dia.
Não há registro de que existam outras águas brasileiras semelhantes às encontradas em Ibirá. São águas bastante alcalinas, com PH próximo a 10, ressaltando que nessas águas não se encontra o anidrido carbônico livre ou semi-combinado.
Além desta propriedade que lhe é peculiar, apresentam outras que lhes empresta o íon sulfídrico em pequena quantidade, fazendo com que elas dissolvam a matéria graxa proveniente da exsudação do corpo e que lhe fica aderente, bastando friccionar o corpo em contato com a água para que fique completamente limpo e liso, devido à ação do sulfidrato de sódio e provavelmente, também, pela de outros elementos alcalinos, tornando-se desnecessário o uso de sabão.
SERVIÇO
Balneário: (17) 3551-1313 / (17) 3551-1023
balneario@ibira.sp.gov.br