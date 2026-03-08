Termas de Ibirá, no interior de SP (168 quilômetros de Bauru), é um dos principais destinos de saúde e bem-estar do Brasil, vencedor do prêmio Top Destinos Turísticos 2025.

Ibirá ficou famosa por suas águas sulfurosas, reconhecidas por propriedades terapêuticas que ajudam na circulação, na respiração e até na saúde da pele. É aquele tipo de passeio que recarrega as energias e ainda proporciona uma experiência única. Afinal, esse tipo de água é considerado raro no mundo.

Ao chegar a Ibirá, os visitantes se deparam com um estilo característico de vida, baseado nos costumes típicos do interior paulista, enriquecido pela tradicional Estância Hidromineral do município.