A Palavra de Deus neste 3º domingo da quaresma nos conduz ao grande símbolo da água. Não é por acaso que tanto a Primeira Leitura (cf. Ex. 17, 3-7) quanto o Evangelho (cf. Jo. 4, 5-42) nos falam da sede e da fonte. O tempo da quaresma nasceu como tempo de preparação dos catecúmenos para o batismo na Vigília Pascal. Por isso, a Igreja, como mãe e mestra, nos apresenta a água — sinal da vida nova que brota de Deus.

Na Primeira Leitura (cf. Ex. 17,3-7), o povo, sedento no deserto, murmura contra Moisés: "Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede?". (Ex. 17,3). A sede física revela uma sede mais profunda: a dúvida. Eles perguntam: "O Senhor está no meio de nós, ou não?". (Ex. 17,7). Deus, porém, não abandona o seu povo. Ele ordena a Moisés: "Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber". (Ex. 17,6). Da rocha ferida jorra a água que salva. Essa rocha é figura de Cristo. Também Ele seria ferido na cruz, e do seu lado aberto jorrariam sangue e água, sinais dos sacramentos que dão vida à Igreja. No deserto das nossas inquietações, Deus continua fazendo brotar água da rocha. Na Segunda Leitura São Paulo dá aos Romanos um novo sentido ao símbolo da rocha. Cristo é a rocha. Do Cristo morto e ressuscitado brota o Espírito Santo como rio de água viva. "O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado" (cf. Romanos 5,1-2.5-8).

No Evangelho (cf. Jo. 4,5-42), encontramos outra cena de sede. Jesus, cansado da viagem, pede: "Dá-me de beber". (Jo. 4,7). O Filho de Deus se faz necessitado para despertar na mulher samaritana uma sede maior. Ele lhe revela: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede: Dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva". (Jo 4,10). E proclama: "Quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede". (Jo 4,14).