Um erro de gestão do departamento de futebol do XV de Jaú, com relação à escolha do uniforme para a viagem, foi responsável pelo Galo da Comarca cometer uma gafe homérica em seus mais de 100 anos de história, diante do Rio Preto, neste sábado (7), pela 12.ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. A solução, para a partida não terminar em WO, foi pedir emprestada a camisa azul do Osvaldo Cruz, clube filiado à Federação Paulista de Futebol, mas que não está disputando nenhuma competição no momento.

Todos os times, antes de cada rodada, são notificados sobre quais uniformes devem usar pelo informativo do Departamento de Competições da Federação Paulista de Futebol (FPF). Isso é feito justamente com antecedência, para que conflitos de cores não aconteçam. Outro compromisso que os clubes precisam ter é o de levar uniforme reserva nas malas, algo que a equipe jauense não fez.

Ao chegar ao Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, o XV de Jaú percebeu a gafe. O Rio Preto, que é verde e branco, estava oficialmente organizado para jogar com camisa branca. Como o XV não tinha tempo hábil para voltar a Jaú (210 quilômetros de distância) para buscar o uniforme verde e o Rio Preto estava com o verde na lavanderia, o Galo da Comarca precisou recorrer ao azul do Osvaldo Cruz. A cena pegou de surpresa os torcedores no estádio e obrigou o árbitro Juliano José Alves Rodrigues a começar o duelo com atraso.