Um erro de gestão do departamento de futebol do XV de Jaú, com relação à escolha do uniforme para a viagem, foi responsável pelo Galo da Comarca cometer uma gafe homérica em seus mais de 100 anos de história, diante do Rio Preto, neste sábado (7), pela 12.ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. A solução, para a partida não terminar em WO, foi pedir emprestada a camisa azul do Osvaldo Cruz, clube filiado à Federação Paulista de Futebol, mas que não está disputando nenhuma competição no momento.
Todos os times, antes de cada rodada, são notificados sobre quais uniformes devem usar pelo informativo do Departamento de Competições da Federação Paulista de Futebol (FPF). Isso é feito justamente com antecedência, para que conflitos de cores não aconteçam. Outro compromisso que os clubes precisam ter é o de levar uniforme reserva nas malas, algo que a equipe jauense não fez.
Ao chegar ao Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, o XV de Jaú percebeu a gafe. O Rio Preto, que é verde e branco, estava oficialmente organizado para jogar com camisa branca. Como o XV não tinha tempo hábil para voltar a Jaú (210 quilômetros de distância) para buscar o uniforme verde e o Rio Preto estava com o verde na lavanderia, o Galo da Comarca precisou recorrer ao azul do Osvaldo Cruz. A cena pegou de surpresa os torcedores no estádio e obrigou o árbitro Juliano José Alves Rodrigues a começar o duelo com atraso.
O JOGO
A partida terminou com vitória do Rio Preto por 1 a 0, com gol de Alef Leite, ex-Noroeste. Com o triunfo, o Jacaré aparece na terceira colocação, com 23 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Rio Claro, que tem um ponto a menos e joga neste domingo (8). Com o revés, o XV de Jaú é o sétimo colocado, com 18 pontos.
A SÚMULA
Confira o que o árbitro relatou na súmula do jogo:
“Eu árbitro da partida Sr. Juliano José Alves Rodrigues, fui informado as 13:20h pela diretora do jogo Sra. Karise Helen de Souza, que a equipe visitante Esporte Clube Xv de Novembro, chegou ao local do jogo sem o uniforme estabelecido pelo departamento de competições “camisa verde”, vieram com a camisa branca, mesma cor de camisa da equipe mandante Rio Preto Esporte Clube, estabelecida pelo departamento de competições. Entramos em contato com o Departamento de competições através do Sr. Diego Teixeira, que nos orientou para nos reunirmos com as equipes e a diretora do jogo para solucionar o problema. A responsável pela equipe mandante Rio Preto esporte Clube, Sra. Camila Oliveira, informou que não conseguiria mudar o uniforme pelo fato do mesmo estar na lavanderia que se encontrava em outro ponto da cidade, distante do estádio e a mesma já estava fechada. O responsável pela equipe visitante Esporte Clube Xv de novembro, Sr. Lucas Brando Leite informou também que não conseguiria trazer o uniforme previsto pela distância da cidade de Jaú até o local do jogo. Sendo assim fomos informados que a equipe visitante Xv de novembro, conseguiu um uniforme (azul), da equipe Osvaldo Cruz Futebol Clube, diferente do previsto e determinado pelo departamento de competições! E em contato ainda com o departamento de competições através do Sr. Diego Teixeira recebemos o okay para iniciar a partida. Informo ainda que o jogo iniciou com 8 minutos de atraso.”