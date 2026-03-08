O artista sonoro bauruense Marcelo Bressanin comemora dez anos de trajetória com a exposição individual "Tantas coisas que não escutamos", em cartaz na Galeria Municipal Angelina W. Messenberg do Centro Cultural Carlos Fernandes Paiva, em Bauru, entre 10 de março e 10 de abril.

A mostra, sob curadoria de Regilene Sarzi-Ribeiro, professora da Faculdade de Artes, Arquitetura e Comunicação (Faac), da Unesp, apresenta ao público obras inéditas na cidade e três trabalhos criados especialmente para a ocasião, oferecendo uma rara oportunidade de imersão nas experimentações contemporâneas deste campo artístico.

O projeto reúne obras que retratam o percurso criativo do artista, revelando diferentes fases de sua produção.