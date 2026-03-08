A Câmara Municipal de Agudos (13 quilômetros de Bauru) saiu na frente de outros legislativos na região e aprovou nesta semana um projeto de lei de autoria do vereador Auro Octaviani (MDB) que autoriza o sepultamento de cães, gatos e demais animais de estimação em sepulturas, campas e jazigos familiares. A lei foi encaminhada ao Executivo e aguarda a sanção e a regulamentação por parte do prefeito Rafael Lima (Republicanos).

De acordo com a nova legislação, a permissão vale para os cemitérios públicos e privados, desde que o terreno pertença ao titular ou seus familiares, e abrange todos os animais domésticos mantidos pela família como companheiros, sem finalidade comercial, especialmente os cães e gatos.

O sepultamento dos animais deverá observar normas sanitárias, de proteção ambiental e de saúde pública estabelecidas pela autoridade municipal competente, contar com serviço funerário autorizado e realizar os procedimentos de acondicionamento adequados para prevenção de riscos à saúde.