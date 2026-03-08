A nova gestão do Conselho Municipal de Política para as Mulheres definiu como prioridade para o biênio 2025-2027 a organização da rede de atendimento, a captação de recursos e o fortalecimento da autonomia econômica feminina como estratégias centrais para prevenir a violência de gênero no município.

Eleita em dezembro de 2025, com mandato até dezembro de 2027, a presidente Gabriela Cristina Gavioli Pinto apresentou as diretrizes que nortearão o colegiado nos próximos dois anos. Advogada familiarista e atuante na defesa dos direitos das mulheres, ela também é conselheira fiscal do Instituto Pró-Vítima e associada ao Instituto Brasileiro de Direito de Família.

Criado em 1993 e reestruturado em 2014, o conselho é um órgão permanente, consultivo e deliberativo, composto de forma paritária por representantes do poder público e da sociedade civil. Embora não execute diretamente políticas públicas, sua função é articular, propor, monitorar e fiscalizar ações voltadas às mulheres, cobrando que sejam efetivamente implementadas.