A Prefeitura de Bauru definiu bolsões de lotes em bairros das regiões Leste e Oeste para a realização da nova etapa de seu plano de moradia popular. Os grupos de lotes foram definidos para as 600 moradias para quem está na faixa 1 de renda do programa federal Minha Casa Minha Vida (MCMV), onde se concentra a maior fila de espera histórica do município.

As informações são da Secretaria Municipal de Habitação. "O programa das 600 casas do MCMV faixa 1 habilitados pelo Município está distribuído em 9 áreas nas regiões Leste e Oeste, onde também estão concentradas boa parte das demandas por moradia popular. A opção por grupos de lotes viabilizou o andamento do programa. A Secretaria já avaliou as garantias discutidas com as loteadoras e já apresentou a Caixa Federal as matrículas dos terrenos cadastrados", conta a secretária Tábata Pinheiro.

A Prefeitura foi habilitada com 600 moradias no faixa 1 do programa federal de habitação popular, cuja destinação é para famílias com renda de até R$ 2.800,00. O MCMV ainda prioriza, entre os critérios de acesso, brasileiros que estejam inscritos regularmente em programas de renda social, o Bolsa Família e Benefício de Proteção Continuada (BPC). Conforme a secretária, a definição de "bolsões de lotes" em bairros a Leste e Oeste da cidade viabilizam contemplar moradores inscritos na mesma área de influência. "Loteamentos viabilizados por construtoras são realidade no mesmo eixo. E o cadastro de inscritos identifica moradores a espera de habitação nessa mesma direção, em boa parte. Conciliamos o programa com grupos de 25, 30 e outros blocos de lotes próximos. Isso permitiu espalhar as instalações em diversos bairros, desde a região após a Quinta da Bela Olinda até o Fortunato Rocha Lima", acrescenta.