JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
POLÍCIA E DETRAN

Operação Direção Segura em Bauru autua 25 por recusa ao bafômetro

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Militar Rodoviária/Divulgação
No total, foram aplicados 3.87 testes do etilômetro durante a fiscalização, que ocorreu na base operacional da PM Rodoviária localizada no quilômetro 338 mais 400 metros da rodovia Marechal Rondon

Neste sábado (7), 25 motoristas foram autuados por recusa ao teste do etilômetro (bafômetro) durante a Operação Direção Segura Integrada realizada na base operacional da Polícia Militar Rodoviária localizada no quilômetro 338 mais 400 metros da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru. A infração é considerada gravíssima, com 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e implica em multa no valor de R$ 2.934,70, além de processo de suspensão da CNH por um ano. Um condutor foi autuado por embriaguez ao volante.

No total, foram aplicados 3.875 testes do etilômetro durante a fiscalização. Além das 25 multas por recusa ao uso do equipamento, crime previsto no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e da autuação por dirigir sob o efeito de bebida alcoólica, prevista no artigo 165, cinco motoristas foram multados por infrações diversas.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, que atuou juntamente com agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e equipes da Polícia Civil, o objetivo da operação é retirar de circulação condutores que fizeram uso de álcool ou que se recusaram a fazer o teste de alcoolemia, contribuindo para a preservação da segurança viária.

"Destaca-se também a importância da prevenção primária, pois os condutores que passam pela fiscalização e são 'aprovados' frequentemente compartilham a informação com outros motoristas", ressalta a corporação, por meio de nota. "Esse efeito multiplicador contribui para ampliar a conscientização e prevenir novas infrações".

