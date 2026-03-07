Neste sábado (7), 25 motoristas foram autuados por recusa ao teste do etilômetro (bafômetro) durante a Operação Direção Segura Integrada realizada na base operacional da Polícia Militar Rodoviária localizada no quilômetro 338 mais 400 metros da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru. A infração é considerada gravíssima, com 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e implica em multa no valor de R$ 2.934,70, além de processo de suspensão da CNH por um ano. Um condutor foi autuado por embriaguez ao volante.

No total, foram aplicados 3.875 testes do etilômetro durante a fiscalização. Além das 25 multas por recusa ao uso do equipamento, crime previsto no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e da autuação por dirigir sob o efeito de bebida alcoólica, prevista no artigo 165, cinco motoristas foram multados por infrações diversas.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, que atuou juntamente com agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e equipes da Polícia Civil, o objetivo da operação é retirar de circulação condutores que fizeram uso de álcool ou que se recusaram a fazer o teste de alcoolemia, contribuindo para a preservação da segurança viária.