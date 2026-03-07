Lençóis Paulista - Neste sábado (7), equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) apreendeu grande quantidade de anabolizantes e medicamentos de uso controlado para emagrecer e para disfunção erétil, além de mercadorias como azeite, bebidas e perfumes, todas sem nota fiscal, durante fiscalização na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal (PF) de Bauru e um homem foi preso em fragrante.

De acordo com o registro policial, a carga de produtos irregulares estava em um Onix com placas de Lençóis Paulista, com três ocupantes, que trafegava no sentido Interior-Capital e foi abordado por volta das 11h50, na altura do quilômetro 308 mais 500 metros da rodovia.

Ao vistoriarem o veículo, os policiais rodoviários encontraram 18 frascos de azeite de dois litros, sete frascos do produto com cinco litros, 18 frascos de perfumes, dois celulares, quatro fones de ouvido, uma garrafa de uísque e uma de amarula, todos do Paraguai, sem nota fiscal.