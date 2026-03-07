Bauru terá partidas oficiais da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado) até o mês de outubro. Ao todo, serão nove rodadas – uma a mais do que no ano passado. A primeira já ocorreu em 28 de fevereiro, sábado.

As próximas etapas estão confirmadas para os dias 18 de abril, 16 de maio, 13 de junho, 18 de julho, 15 de agosto, 13 de setembro, 26 de setembro e 24 de outubro.

Desde 2025, Bauru é sede do polo 10 da Superliga, que reúne times regionais. Os melhores ganham o direito de participar da decisão estadual no fim do ano e, de lá, da final nacional.

Prata da casa