Bauru terá partidas oficiais da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado) até o mês de outubro. Ao todo, serão nove rodadas – uma a mais do que no ano passado. A primeira já ocorreu em 28 de fevereiro, sábado.
As próximas etapas estão confirmadas para os dias 18 de abril, 16 de maio, 13 de junho, 18 de julho, 15 de agosto, 13 de setembro, 26 de setembro e 24 de outubro.
Desde 2025, Bauru é sede do polo 10 da Superliga, que reúne times regionais. Os melhores ganham o direito de participar da decisão estadual no fim do ano e, de lá, da final nacional.
Prata da casa
Um dos destaques da modalidade é o Somos Vôlei Bauru. Formado em 2023, conta hoje com as categorias 45+, 58+ e 68+. Entre suas conquistas na Superliga, já foi vice-campeão e sexto colocado no estadual, além de oitavo no nacional e campeão invicto do polo 10.
O Somos Vôlei Bauru compartilha seu dia a dia de treinos e jogos pelo Instagram (@somosvolei.bauru) e também oferece escolinha gratuita para mulheres na maturidade.
Formalizado pela Associação Garra de Tigre, o projeto tem patrocínio de Poloar Bauru, PCA Engenharia Térmica, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Clínica Dra. Paula Zanoti, Oral Unic e Concilig. Apoio: Semel (Secretaria de Esportes e Lazer). Informações: (14) 98122-2021.