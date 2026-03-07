07 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
VOLTA AO PASSADO

Lençóis Paulista fará o 1º Walking Tour Villa de Lençóes de 2026

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Lençóis Paulista/Divulgação
As vagas são limitadas e as inscrições serão abertas nesta segunda-feira (9)
Lençóis Paulista - Que tal viajar no tempo e conhecer a verdadeira história por trás das ruas de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru)? No dia 15 de março, um domingo, a partir das 8h, acontece a primeira edição de 2026 do "Walking Tour - Villa de Lençóes", uma caminhada que convida a população a redescobrir as raízes do município e a compreender como a antiga Villa de Lençóes ajudou a moldar a identidade lençoense.

A organização e promoção é da Secretaria Municipal de Turismo. As inscrições serão abertas nesta segunda-feira (9) e devem ser feitas pelo link https://shre.ink/Ata4 . As vagas são limitadas.

O local de encontro dos participantes será o Santuário Nossa Senhora da Piedade. O convite é para uma caminhada que deixe o grupo por dentro das transformações que mostram como a cidade evoluiu ao longo do tempo.

O roteiro inclui o Santuário Nossa Senhora da Piedade, Escola Esperança de Oliveira, Igreja Presbiteriana Independente, Estação Ferroviária, Ponte da Rua 9 de Julho, Rua XV de Novembro, Museu Alexandre Chitto, Praça Paulo Freire e outros pontos históricos.

Serviço:

Quando: 15 de março (domingo)

Horário: 8h

Local de encontro: Em frente ao Santuário Nossa Senhora da Piedade

Duração aproximada: 3h a 3h30

Importante: O passeio é feito a pé e requer mobilidade. Traga sua garrafinha de água

Inscrições a partir de 09/03 pelo link: https://shre.ink/Ata4

As vagas são limitadas

