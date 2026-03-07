Lençóis Paulista - Que tal viajar no tempo e conhecer a verdadeira história por trás das ruas de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru)? No dia 15 de março, um domingo, a partir das 8h, acontece a primeira edição de 2026 do "Walking Tour - Villa de Lençóes", uma caminhada que convida a população a redescobrir as raízes do município e a compreender como a antiga Villa de Lençóes ajudou a moldar a identidade lençoense.

A organização e promoção é da Secretaria Municipal de Turismo. As inscrições serão abertas nesta segunda-feira (9) e devem ser feitas pelo link https://shre.ink/Ata4 . As vagas são limitadas.

O local de encontro dos participantes será o Santuário Nossa Senhora da Piedade. O convite é para uma caminhada que deixe o grupo por dentro das transformações que mostram como a cidade evoluiu ao longo do tempo.