O Esporte Clube Noroeste SAF conheceu, no final da tarde desta sexta-feira (6), os adversários que enfrentará na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. A definição dos grupos foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após reunião do Conselho Técnico da competição realizada na tarde da última quinta-feira (5), com a participação do presidente do clube, Reinaldo Mandaliti.
O encontro ocorreu de forma online, a partir de transmissão feita da sede da CBF, no Rio de Janeiro. Durante a reunião, a Confederação apresentou os detalhes da competição, incluindo a composição dos grupos, regulamento e diretrizes gerais do torneio, que reúne clubes de todas as regiões do país.
O Alvirrubro está no Grupo A14, ao lado das equipes de Nova Iguaçu-RJ, Sampaio Corrêa-RJ, Maricá-RJ, XV de Piracicaba-SP e Velo Clube-SP. Na primeira fase, os clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta dentro do grupo, e os quatro melhores colocados avançam para a fase eliminatória da competição.
A participação na Série D marca um momento importante para o clube, que retorna à disputa de um Campeonato Brasileiro após 18 anos, reforçando a relevância da competição para o projeto esportivo do Noroeste.
O retorno ao cenário nacional representa mais um passo no processo de fortalecimento institucional e esportivo do clube, que busca realizar uma campanha competitiva e honrar sua tradição no futebol brasileiro.
Série D 2026 terá formato ampliado
O Conselho Técnico da Série D reafirmou o compromisso da CBF com o fortalecimento e a valorização do futebol em todo o país. Em 2026, a competição contará com 96 clubes, ampliando ainda mais a representatividade nacional e criando oportunidades para equipes de todas as regiões do Brasil.
Com a ampliação, o campeonato passará de 510 para 610 partidas ao longo da temporada. Cada equipe disputará, no mínimo, 10 jogos na primeira fase, podendo chegar a até 22 partidas, no caso dos clubes finalistas.
A Série D será disputada entre 5 de abril e 13 de setembro, em 24 datas, sendo 22 aos finais de semana e duas no meio de semana.
Na primeira fase, os 96 clubes serão divididos em 16 grupos com seis equipes cada. As equipes se enfrentarão em turno e returno, totalizando dez rodadas, com cinco jogos como mandante e cinco como visitante. Os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para a segunda fase.
Mata-mata e playoffs de acesso
A partir da segunda fase, a competição seguirá em formato eliminatório, com confrontos disputados em jogos de ida e volta.
Uma das novidades da edição de 2026 é a criação dos playoffs de acesso, que ampliam as chances de promoção à Série C. Os quatro clubes eliminados nas quartas de final disputarão confrontos extras.
Com isso, seis equipes conquistarão o acesso à Série C de 2027: os quatro semifinalistas e os dois vencedores dos playoffs.
Além do acesso, o campeão da Série D também garantirá vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.
Inscrição de atletas e VAR
Até o dia 7 de agosto, os clubes poderão inscrever até 50 atletas para a disputa da competição. Desse total, até oito jogadores poderão ser substituídos até 25 de setembro.
Um atleta poderá ser inscrito por outro clube da Série D após o início da competição somente a partir da segunda fase, desde que tenha atuado por uma equipe eliminada na primeira fase. Cada jogador poderá defender, no máximo, dois clubes na mesma edição do campeonato.
Outra novidade é a utilização do árbitro de vídeo (VAR), que será implementado a partir da terceira fase da competição, nas etapas decisivas do torneio.