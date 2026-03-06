O Esporte Clube Noroeste SAF conheceu, no final da tarde desta sexta-feira (6), os adversários que enfrentará na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. A definição dos grupos foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após reunião do Conselho Técnico da competição realizada na tarde da última quinta-feira (5), com a participação do presidente do clube, Reinaldo Mandaliti.

O encontro ocorreu de forma online, a partir de transmissão feita da sede da CBF, no Rio de Janeiro. Durante a reunião, a Confederação apresentou os detalhes da competição, incluindo a composição dos grupos, regulamento e diretrizes gerais do torneio, que reúne clubes de todas as regiões do país.

O Alvirrubro está no Grupo A14, ao lado das equipes de Nova Iguaçu-RJ, Sampaio Corrêa-RJ, Maricá-RJ, XV de Piracicaba-SP e Velo Clube-SP. Na primeira fase, os clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta dentro do grupo, e os quatro melhores colocados avançam para a fase eliminatória da competição.