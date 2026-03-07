07 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
EM SÃO MANUEL

Incêndio de médio porte bloqueia parcialmente rodovia na região

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Artesp/Reprodução
Em razão da grande quantidade de fumaça que invadiu a rodovia, equipes da concessionária ViaPaulista optaram por interromper o tráfego de veículos nos dois sentidos e acostamento por cerca de uma hora
Incêndio de médio porte em área de pastagem bloqueou parcialmente, na tarde deste sábado (7), por volta das 13h45, um trecho da rodovia Deputado João Lázaro de Almeida Prado (SP-255) na altura do quilômetro 203, em São Manuel (69 quilômetros de Bauru).

De acordo com informações do site da Artesp, em razão da grande quantidade de fumaça que invadiu a via, equipes da concessionária ViaPaulista optaram por interromper o tráfego de veículos nos dois sentidos e no acostamento.

Após cerca de uma hora, parte da rodovia foi liberada, no sentido sul. Não há informações sobre congestionamento no trecho e viaturas da concessionária seguem no local. O JCNET/Sampi acompanha a ocorrência.

