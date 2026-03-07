Incêndio de médio porte em área de pastagem bloqueou parcialmente, na tarde deste sábado (7), por volta das 13h45, um trecho da rodovia Deputado João Lázaro de Almeida Prado (SP-255) na altura do quilômetro 203, em São Manuel (69 quilômetros de Bauru).

De acordo com informações do site da Artesp, em razão da grande quantidade de fumaça que invadiu a via, equipes da concessionária ViaPaulista optaram por interromper o tráfego de veículos nos dois sentidos e no acostamento.

Após cerca de uma hora, parte da rodovia foi liberada, no sentido sul. Não há informações sobre congestionamento no trecho e viaturas da concessionária seguem no local. O JCNET/Sampi acompanha a ocorrência.