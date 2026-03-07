Pederneiras - Um homem de 27 anos foi socorrido em estado grave, no início da manhã deste sábado (7), após ser atingido por três disparos de arma de fogo na rua Francisco Zampieri, no bairro Cidade Nova, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru). O autor do crime fugiu e não havia sido identificado até a publicação desta reportagem.

De acordo com o registro policial, a Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 7h30 para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio no endereço. Quando a equipe chegou, A.S.B. (apenas iniciais foram informadas) estava sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Inconsciente, ele foi encaminhado em estado grave ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa do município, onde foi intubado. Pessoas que estavam no local ouvidas pela polícia disseram que não haviam presenciado o crime. Em razão da aglomeração, também não houve campo para a realização de perícia.