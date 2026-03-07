A cena autoral de Bauru ganha destaque neste sábado (7) com a realização de um festival dedicado ao rock e ao metal underground no The Other Place Bauru. O evento começa às 18h, tem entrada gratuita e reúne quatro bandas que representam diferentes vertentes do rock pesado da região.
Com ambiente de motoclube, confortável com mesas, cadeiras e cerveja gelada, a proposta do festival é fortalecer a cultura da música autoral local, reunindo público e artistas em uma noite dedicada à energia crua do som ao vivo.
O line-up conta com as bandas Psicodellia (hard rock), One Thousand Dead (thrash metal), Midgard (heavy doom metal) e Zero Absoluto (grunge), cada uma trazendo novidades e momentos importantes de suas trajetórias.
A Midgard, veterana banda de heavy doom metal formada em 1999 em Bauru, escolhe o The Other Place pela segunda vez em sua carreira para apresentar sua nova formação ao público. O grupo, considerado um dos pioneiros do gênero no Brasil, atualmente divulga seu oitavo lançamento, o EP Echo Fractum (2025), lançado pela produtora Som do Darma. A banda também se prepara para participar como convidada da turnê nacional de Robert Lowe, vocalista do Solitude Aeturnus e ex-integrante do Candlemass, que passará pelo Brasil em abril.
Atualmente, a formação da Midgard é composta por Paula Jabur (vocais), Omar Rezende (guitarra e vocais), Jhow Moura (baixo), Julio “Tio Chico” Della Togna (bateria) e Miño Manzan (teclados).
A One Thousand Dead, formada em 2008 em Agudos (SP), é uma das bandas mais conhecidas do thrash metal regional. O grupo ganhou destaque com o álbum Guerra (2022), lançado pelos selos RTR Records nos Estados Unidos e na Europa. No momento, a banda divulga o videoclipe da música “Nightwalk”, que conta com participação especial de Batche e já está disponível no canal oficial da banda no YouTube.
A formação da banda conta com Robson Pereira (bateria), Vagner Pereira (guitarra), Bruno Rondina (vocal) e Ricardo Quintanilha (baixo).
Representando a nova geração da cena local, a Zero Absoluto, formada em 2025 em Bauru, apresenta uma sonoridade que mistura grunge, nu metal, blues, punk e elementos tribais. Inspirada no conceito termodinâmico do zero absoluto, a banda transforma temas como conflitos internos, espiritualidade e crítica social em músicas intensas, com letras em português e inglês e apresentações marcadas por forte carga emocional.
A banda é formada por Augusto Nham Marino (vocais), Allan Israel Regini (guitarra), Lucas Felipe Gomes (bateria) e João Gabriel Padilha (baixo).
Completando o line-up, a Psicodellia (pronúncia “psicodélia”) é uma banda de rock formada em Bauru no final de 2024. Com influências do hard rock oitentista, blues e indie rock, o grupo se destaca por construções rítmicas variadas e melodias intensas. Abusando de cromatismos e harmonias menores, sua sonoridade transita entre ritmos pop dançantes, peso visceral e sonoridades bluesy melancólicas.
Após hiatos e diferentes formações, a banda atualmente é composta por Raul S. Domingues (guitarra e vocais), Gabriel B. T. Maximino (guitarras), Giovanna Godoi (bateria) e Murilo N. F. Oliveira (baixo).
O festival convida o público a apoiar e fortalecer a cena autoral da cidade, celebrando a música ao vivo e a cultura underground.
SERVIÇO
Festival de Rock & Metal – Bauru
? The Other Place Bauru – R. Basílio Stringheta, 6-40, Parque Hipódromo – Bauru/SP
@big_red_machine_bauru
@theotherplacebauru
? Sábado, 7 de março
? A partir das 18h
? Entrada gratuita
REDES SOCIAIS DAS BANDAS
? Psicodellia (hard rock)
@psicodelliaa
? One Thousand Dead (thrash metal) - divulgando novo videoclipe!
@onethousanddead
? Midgard (heavy doom metal)
@midgardbr - estreando nova formação!
? Zero Absoluto (grunge)
@zeroabsolutobanda