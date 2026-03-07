A cena autoral de Bauru ganha destaque neste sábado (7) com a realização de um festival dedicado ao rock e ao metal underground no The Other Place Bauru. O evento começa às 18h, tem entrada gratuita e reúne quatro bandas que representam diferentes vertentes do rock pesado da região.

Com ambiente de motoclube, confortável com mesas, cadeiras e cerveja gelada, a proposta do festival é fortalecer a cultura da música autoral local, reunindo público e artistas em uma noite dedicada à energia crua do som ao vivo.

O line-up conta com as bandas Psicodellia (hard rock), One Thousand Dead (thrash metal), Midgard (heavy doom metal) e Zero Absoluto (grunge), cada uma trazendo novidades e momentos importantes de suas trajetórias.