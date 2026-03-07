A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a previsão de chuvas intensas a partir deste domingo (8) em diversas regiões, inclusive em Bauru. Entretanto, neste sábado (7) já chove em algumas cidades da região e também em alguns pontos de Bauru.
Diante do cenário, o Governo de São Paulo mobilizou um gabinete de crise em modalidade remota, que permanecerá em funcionamento até pelo menos quarta-feira (11), para reforçar o monitoramento das condições meteorológicas e dar pronta resposta em caso de ocorrências.
As condições exigem atenção especial em diversas regionais do estado, com destaque para Bauru, Presidente Prudente, Araçatuba, Marília, Itapeva, São José dos Campos, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.
No Vale do Paraíba, o cenário demanda atenção redobrada, uma vez que o solo permanece saturado em razão das chuvas registradas nos últimos dias, o que pode elevar o risco de ocorrências como deslizamentos de terra.
Segundo os modelos meteorológicos, a passagem de uma frente fria deve provocar chuva persistente no domingo (8), com momentos de maior intensidade e potencial para acumulados elevados.
Entre segunda-feira (9) e quarta-feira (11), a instabilidade atmosférica permanece sobre o estado, mantendo a previsão de pancadas de chuva fortes, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de queda isolada de granizo.