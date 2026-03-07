A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a previsão de chuvas intensas a partir deste domingo (8) em diversas regiões, inclusive em Bauru. Entretanto, neste sábado (7) já chove em algumas cidades da região e também em alguns pontos de Bauru.

Diante do cenário, o Governo de São Paulo mobilizou um gabinete de crise em modalidade remota, que permanecerá em funcionamento até pelo menos quarta-feira (11), para reforçar o monitoramento das condições meteorológicas e dar pronta resposta em caso de ocorrências.

As condições exigem atenção especial em diversas regionais do estado, com destaque para Bauru, Presidente Prudente, Araçatuba, Marília, Itapeva, São José dos Campos, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.