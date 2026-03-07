A Arena da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) recebe neste sábado (7) o 1º Torneio Regional Pré-Mirim a Sênior de Natação da 3ª Região, promovido pela Federação Aquática Paulista (FAP). A competição, em Bauru, terá entrada gratuita para o público.
O evento reunirá 339 atletas, representando oito entidades da região, em disputas que envolvem as categorias Pré-Mirim a Sênior. A ABDA terá participação expressiva, com 215 nadadores inscritos, sendo 114 no masculino e 101 no feminino.
As provas acontecerão em piscina olímpica de 50 metros, com início previsto para as 7h30, seguindo até as 12h, no período da manhã. À tarde, as disputas retornam às 15h e seguem até as 20h.
O torneio marca o início do calendário regional da FAP em 2026 e é considerado fundamental para avaliação técnica e índice dos atletas ao longo da temporada. A competição também fortalece o intercâmbio esportivo entre clubes da 3ª Região e movimenta o cenário da natação em Bauru.
A Arena ABDA está localizada na rua Fábio Geraldo, 2-12, Jardim Solange. A entrada é gratuita e aberta à comunidade.
ATLETISMO DE MONTANHA
A atleta da equipe de atletismo da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) Evellin Passos disputou no último domingo (1/3), o Campeonato Brasileiro de Trilhas e Montanhas, realizado na Serra da Baitaca, na cidade paranaense de Quatro Barras.
Evellin competiu na prova Classic, com percurso de 17 quilômetros e desnível acumulado de 920 metros, conquistando a 9ª colocação geral. A disputa reuniu atletas de diferentes regiões do país em um trajeto técnico e desafiador, marcado por subidas íngremes e terrenos irregulares.
Esta foi a segunda experiência de Evellin Passos em competições de montanha e sua estreia em um Campeonato Brasileiro em Provas de Montanhas. Em outubro de 2025, a atleta já havia se destacado ao conquistar a 3ª colocação na prova de 19 quilômetros da etapa de Campos do Jordão do World Trail Races.
A atleta segue em processo de evolução técnica, intensificando os treinamentos específicos para provas de trilha e montanha. O objetivo é aprimorar desempenho em percursos com grande variação altimétrica e consolidar resultados cada vez mais expressivos em competições nacionais.
A participação no Brasileiro reforça o compromisso da ABDA com o desenvolvimento de seus atletas em diferentes modalidades, ampliando a presença da entidade também nas corridas de montanha.