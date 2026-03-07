A Arena da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) recebe neste sábado (7) o 1º Torneio Regional Pré-Mirim a Sênior de Natação da 3ª Região, promovido pela Federação Aquática Paulista (FAP). A competição, em Bauru, terá entrada gratuita para o público.

O evento reunirá 339 atletas, representando oito entidades da região, em disputas que envolvem as categorias Pré-Mirim a Sênior. A ABDA terá participação expressiva, com 215 nadadores inscritos, sendo 114 no masculino e 101 no feminino.

As provas acontecerão em piscina olímpica de 50 metros, com início previsto para as 7h30, seguindo até as 12h, no período da manhã. À tarde, as disputas retornam às 15h e seguem até as 20h.