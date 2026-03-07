Durante o ano passado, enviei oito notas para o JC que foram publicadas na Tribuna do Leitor, enfocando de forma variada, a importância de Bauru ter uma estátua do Rei do Futebol, que seria uma atração turística.

Antes ou depois de sua morte, ele foi homenageado no Brasil e no mundo. Em um dos textos constou que pessoas físicas, jurídicas e entidades poderiam se unir para arrecadar R$ 48.500,00, que é o custo da sonhada estátua.

Um dos títulos das notas foi: "Pelé será homenageado em 2026; Em Bauru, 400 mil omissos". Mantive contato com empresas e construtoras de nossa cidade.