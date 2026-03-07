Durante o ano passado, enviei oito notas para o JC que foram publicadas na Tribuna do Leitor, enfocando de forma variada, a importância de Bauru ter uma estátua do Rei do Futebol, que seria uma atração turística.
Antes ou depois de sua morte, ele foi homenageado no Brasil e no mundo. Em um dos textos constou que pessoas físicas, jurídicas e entidades poderiam se unir para arrecadar R$ 48.500,00, que é o custo da sonhada estátua.
Um dos títulos das notas foi: "Pelé será homenageado em 2026; Em Bauru, 400 mil omissos". Mantive contato com empresas e construtoras de nossa cidade.
O retorno foi negativo ou silêncio. Ainda no ano passado estive na Prefeitura tentando falar com o secretário Leonardo Marcari ou Jurandir Posca.
Fui atendido por uma secretária que disse que era para enviar um relatório completo sobre esse assunto. Isso foi feito onde constou nome, endereço e telefone do escultor bauruense Pedro da Silva, especificando altura do pedestal, da estátua, orçamento, que tinha nota fiscal e fotos dos seus trabalhos.
Desde janeiro, estou tentando contato pelo Whatsapp com o secretário Jurandir Posca. Uma das respostas foi com duas letras: OK. Em dois contatos telefônicos, com duração de segundos, foi: "Estou em reunião".
No outro, ele disse que o senador Marcos Pontes viria a Bauru e que o assunto estátua do Pelé seria tratado pessoalmente com ele. Chequei com a Fundação Marcos Pontes/Bauru e com a assessoria de imprensa do senador em Brasília. Desconheciam o assunto. Falei com um assessor sobre a estátua do Pelé.
Ele disse para o secretário ou alguém da equipe dele ligar para Brasília. Ele daria orientação para formalizar um processo para ser colocado na pasta do senador. Até agora nada aconteceu. Considero resposta como coisa simples: a ideia terá continuidade ou nasceu morta. Só isso.
O secretário Jurandir Posca deve perder poucos segundos, dentro de sua agitada agenda diária, para definir o assunto e aumentar o seu currículo na história de Bauru. Dar retorno e explicações é o mínimo que se espera de um funcionário público municipal.