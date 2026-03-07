O futebol moderno já não vive apenas de gols e derrotas. Vive de reputação. Vive de discurso. Vive, sobretudo, de responsabilidade institucional. Nos últimos dias, o caso envolvendo o atleta do Red Bull Bragantino, punido com a retenção de 50% do salário após declarações consideradas machistas contra a árbitra da partida, abriu mais uma fissura entre o campo jurídico e o campo moral.

O que se analisou ali, em duas esferas distintas, não foi apenas uma fala infeliz. Julgou-se o alcance da disciplina contratual e os limites da Justiça Desportiva diante de uma infração que não ocorreu dentro das quatro linhas, mas no território simbólico da palavra.

Há, portanto, dois planos que precisam ser compreendidos com clareza: o contratual e o disciplinar-desportivo.