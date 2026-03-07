O futebol moderno já não vive apenas de gols e derrotas. Vive de reputação. Vive de discurso. Vive, sobretudo, de responsabilidade institucional. Nos últimos dias, o caso envolvendo o atleta do Red Bull Bragantino, punido com a retenção de 50% do salário após declarações consideradas machistas contra a árbitra da partida, abriu mais uma fissura entre o campo jurídico e o campo moral.
O que se analisou ali, em duas esferas distintas, não foi apenas uma fala infeliz. Julgou-se o alcance da disciplina contratual e os limites da Justiça Desportiva diante de uma infração que não ocorreu dentro das quatro linhas, mas no território simbólico da palavra.
Há, portanto, dois planos que precisam ser compreendidos com clareza: o contratual e o disciplinar-desportivo.
A primeira resposta veio do próprio clube. Multa equivalente a 50% da remuneração mensal do atleta e afastamento da partida seguinte. Medida interna, administrativa, contratual.
No contrato especial de trabalho desportivo — regulado pela Lei nº 9.615/1998 (Lei Pelé) — o atleta não é apenas força física, mas ativo institucional. Sua conduta pública integra o patrimônio imaterial do clube. Não se trata de censura moral; trata-se de cláusula de responsabilidade.
A legislação permite a aplicação de multas disciplinares, desde que previstas contratualmente e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O Código Civil, em seus artigos 421 e 422, impõe a função social do contrato e a boa-fé objetiva.
O atleta, ao assumir vínculo profissional, compromete-se não apenas com desempenho técnico, mas com a preservação da imagem da entidade que representa.
A multa de 50% do salário pode parecer pesada — e realmente chama atenção. Mas, se essa punição estiver prevista no contrato do jogador e nas regras internas do clube, trata-se de uma decisão administrativa da própria equipe. Aqui não estamos falando de Justiça Desportiva, mas de uma medida interna. Não se discute o resultado do jogo. O que está em questão é a postura do atleta fora de campo e o impacto das suas palavras.
Mas o futebol brasileiro possui outro foro: o da disciplina institucional do esporte. Caso o episódio seja levado ao Tribunal de Justiça Desportiva, o enquadramento possível recai sobre o artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de atos discriminatórios, desdenhosos ou ultrajantes relacionados a gênero, raça, etnia ou condição social.
A tipificação exige conteúdo discriminatório objetivo e inequívoco. Não basta a crítica. Não basta a indignação pós-jogo. É necessário que a manifestação revele desprezo ou inferiorização em razão de gênero.
A pena pode variar de suspensão a multa relevante, podendo alcançar gravidade expressiva conforme a repercussão do ato e a interpretação dos auditores.
Aqui reside a distinção essencial: a Justiça Desportiva não julga opinião; julga conduta tipificada. E tipicidade exige adequação estrita ao texto normativo.
Se houver dolo discriminatório comprovado, a sanção será exemplar. Se houver conduta imprópria sem configuração do núcleo discriminatório, o enquadramento pode não se sustentar. E é exatamente aqui que o Direito precisa operar como filtro — não como amplificador da indignação.
Há quem sustente que a multa contratual já seria punição suficiente.
Não é assim que funciona o sistema desportivo. A esfera contratual é privada.
A esfera disciplinar é institucional. Uma não exclui a outra.
O artigo 217 da Constituição Federal assegura autonomia à Justiça Desportiva para julgamento de infrações relacionadas à disciplina e às competições. Se a conduta atingir o ambiente esportivo, o TJD poderá agir independentemente da sanção aplicada pelo clube. Não há bis in idem quando as naturezas são distintas. Há cumulação legítima de responsabilidades.
O episódio revela algo maior que o caso isolado. Revela que o futebol brasileiro vive sob vigilância ética permanente.
As apostas alteraram o mercado. As redes sociais alteraram o julgamento público. A reputação passou a ser ativo financeiro. Clubes hoje operam como corporações globais. E corporações exigem vigilância.
A multa de 50% não é apenas punição individual; é sinalização institucional.
A eventual punição desportiva não será espetáculo; será precedente. O Direito Desportivo cumpre função pedagógica: delimitar o que é erro, o que é infração e o que é discriminação punível. Sem histeria. Sem absolvições simbólicas. Sem condenações performáticas.
O atleta errou. O clube reagiu. A Justiça Desportiva poderá avaliar. Mas é preciso separar as camadas do julgamento. O contrato disciplina a relação privada. O CBJD protege a integridade institucional do esporte. A opinião pública, por sua vez, julga com outra régua — mais emocional que normativa.
O futebol precisa de regras claras, mas precisa também de técnica jurídica.
Punição não é espetáculo. É instrumento de equilíbrio. Se a sanção for proporcional e a tipificação adequada, o caso não será lembrado como escândalo — mas como marco de maturidade institucional. E talvez seja exatamente isso que o esporte brasileiro mais precise neste momento: menos manchete, mais Direito.