07 de março de 2026
CULTURA EM BAURU

Pinacoteca recebe espetáculo imersivo 'Parte de Nós'

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
A Pinacoteca Municipal de Bauru recebe neste sábado (7) duas sessões gratuitas do espetáculo 'Parte de Nós', uma coprodução entre Brasil e Alemanha. As apresentações ocorrem às 18h e às 20h, na Casa Ponce Paz, e propõem ao público uma experiência de teatro imersivo com o uso de fones de ouvido wireless, em que os espectadores percorrem uma jornada sonora pelos ambientes do espaço.

Criado pelo duo germano-brasileiro Po:era, formado por Lucas Lacerda e Daniel Weyand, o espetáculo combina elementos de ficção e narrativas documentais com performance ao vivo.

Em circulação há dois anos, o projeto já passou por cidades como Lisboa, Berlim, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, sendo adaptado às características arquitetônicas e históricas de cada local.

Na história, um neto e sua avó partem em busca dos vestígios de Nô, um pássaro ancestral desaparecido que teria passado a vida procurando outro que cantasse com a mesma voz. A narrativa propõe uma reflexão sobre pertencimento, memória e ancestralidade.

A realização em Bauru ocorre em coprodução com os produtores e pesquisadores locais Yasmin Falcão e Lucas Rehnman, com apoio da Pinacoteca Municipal, e é viabilizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio de edital da Secretaria de Cultura.

A sessão das 18h contará com intérprete de Libras. Após a apresentação das 20h, será realizada uma roda de conversa aberta ao público com os artistas.

