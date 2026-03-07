Ao longo do mês de março, o Wynara apresenta uma programação plural que reúne o melhor da produção artística regional e nacional: um bate-papo íntimo com uma artista plástica consagrada sobre seu processo criativo, uma imersão sonora inédita que coloca Bauru em forma de escuta e uma batalha ao vivo entre artistas das ruas e das telas, com o público como árbitro.

Gratuita e aberta a todos, a agenda de março confirma o espaço cultural independente, no Jardim Bela Vista, como ponto de convergência entre a arte e a população. A programação começa no sábado (7), às 15h, com uma edição especial do Happy Art Hour, encontro que promove o diálogo direto entre artistas e público.

ADRIANA ROCHA