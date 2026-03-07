Ao longo do mês de março, o Wynara apresenta uma programação plural que reúne o melhor da produção artística regional e nacional: um bate-papo íntimo com uma artista plástica consagrada sobre seu processo criativo, uma imersão sonora inédita que coloca Bauru em forma de escuta e uma batalha ao vivo entre artistas das ruas e das telas, com o público como árbitro.
Gratuita e aberta a todos, a agenda de março confirma o espaço cultural independente, no Jardim Bela Vista, como ponto de convergência entre a arte e a população. A programação começa no sábado (7), às 15h, com uma edição especial do Happy Art Hour, encontro que promove o diálogo direto entre artistas e público.
ADRIANA ROCHA
Consagrada no circuito artístico brasileiro, a paulistana Adriana Rocha participa de um bate-papo sobre o processo de criação de sua mais recente exposição individual, "Às Margens do Tapajós", realizada recentemente na capital paulista.
Com o suporte de recursos audiovisuais, ela irá compartilhar as escolhas, os impasses e as descobertas que nortearam a produção.
A série nasceu de uma viagem pelos rios Amazonas e Tapajós. Diante do que encontrou, Adriana escolheu a tela como forma de testemunho.
"Essa produção, que durou todo o ano de 2025, me trouxe indagações que tratam do lugar que queremos ocupar como artistas no mundo, assim como o lugar que queremos dar à arte que produzimos", diz ela. "As obras de Adriana transitam pelas questões do tempo e da memória, investigando, por meio de pinturas e desenhos, os vestígios deixados nas passagens", acrescenta Paulo Pino, diretor artístico do Wynara.
BAURU EM SONS
Uma biblioteca de áudio das paisagens sonoras de Bauru chega ao Wynara no domingo, dia 15, das 14h às 20h, em formato de instalação.
O projeto "Sons de Bauru: estação de escuta e instalação", criado pelo artista sonoro Bruno Bergamo, registra as ambiências que definem a cidade e seus habitantes: o Parque Vitória Régia, o Rio Bauru, a arquibancada do Noroeste Futebol Clube, entre outros. "É um acervo vivo, um documento histórico-social-cultural construído a partir do que a cidade soa", pontua Pino.
O público poderá explorar o projeto por meio de uma estação de escuta conectada à plataforma online e de um sistema sonoro espacializado, que distribui os conteúdos pelo ambiente com precisão técnica.
Às 19h do mesmo dia, Bergamo participa de uma conversa com os interessados por sua obra, ao lado de Marcelo Bressanin, artista sonoro e produtor do Wynara.
Sócio-fundador do Estúdio Fita de Bauru, Bergamo tem no currículo mais de 50 obras audiovisuais como técnico de som direto e sound designer.
CRIAÇÃO AO VIVO
Três artistas, trinta minutos, uma obra inédita cada. Essa é a proposta da Batalha de Artes do Wynara, que coloca no sábado, dia 21, às 16h, Cisco, João Risu e Zé Otávio frente a frente - não em disputa, mas em criação ao vivo. Ao final, o público vota, e o artista mais votado é convidado a integrar o calendário de exposições do espaço cultural com uma mostra individual.
Klauber Augusto, o Cisco, é grafiteiro atuante em Bauru desde 2014. Autodidata, construiu sua linguagem a partir da vivência nas ruas - cores expressivas e conexão direta com o território urbano. Em 2023, atuou como curador na Semana do Hip-Hop local, coordenando uma intervenção que reuniu mais de 70 artistas e resultou na pintura de cinco quarteirões do Parque Roosevelt.
Já João Risú é ilustrador e graffiteiro com produção que vai do digital ao muralismo, passando pela gravura.
Graduado em Artes Visuais pela Unesp/Bauru, tem como temas centrais o cotidiano urbano, a cultura hip-hop, os desenhos animados e as histórias em quadrinhos.
FEIRA E EXPOSIÇÃO
No dia 14, sábado, das 14h às 20h, o Wynara recebe a 4ª edição da sua Feira de Artes e Artesanias, encontro mensal que reúne empreendedores locais em torno da economia criativa. Artesãos, designers, ilustradores e outros produtores da cena independente de Bauru e região ocupam o espaço com seus trabalhos. Quem quiser participar como expositor pode se inscrever pelo site www.wynara.com.br.
A mostra individual "Calligraffiti: a escrita como gesto de resistência e liberdade", de Mari Monteiro, iniciada em fevereiro, segue até sábado (28) - no mesmo dia, ocorre uma visita guiada com a artista visual, às 16h, seguida do Happy Art Hour, na qual ela abordará sua carreira, processos criativos e obras apresentadas na exposição.
Mari participou de festivais e ações em diversas regiões do Brasil e no Chile, Peru, Colômbia, Argentina e Cuba.
SERVIÇO
Espaço Cultural Wynara
• Happy Art Hour com Adriana Rocha, no sábado, 7 de março, às 15h
• Feira de Artes e Artesanias, sábado, 14 de março, das 14h às 20h
• Projeto "Sons de Bauru: estação de escuta e instalação", domingo, 15 de março, das 14h às 20h (conversa às 19h)
• Batalha de Artes: Cisco, João Risú e Zé Otávio, sábado, 21 de março, a partir das 16h
• Visita guiada à exposição de calligraffiti e Happy Art Hour com Mari Monteiro, sábado, 28 de março, às 16h
Endereço: Rua Marçal de Arruda Campos, 5-71, Jardim Bela Vista, Bauru
Entrada: gratuita (é sugerida a doação, não obrigatória, de um quilo de alimentos não perecíveis a serem entregues trimestralmente para instituições assistenciais) www.wynara.com.br - e-mail: wynara.artes@gmail.com