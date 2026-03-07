O melhor judoca do mundo na categoria até 60kg é do Sesi-SP. Michel Augusto, atleta da Equipe de Desempenho do Sesi Judô, sediada no Sesi Botucatu, subiu no ranking da Federação Internacional de Judô (IJF) e se tornou o judoca mais bem ranqueado do mundo. Michel colocou mais uma marca em sua trajetória e na história do Sesi Judô. Em 2025, o judoca do Sesi-SP já havia conquistado feitos inéditos na equipe, sendo o primeiro a entrar no top 10 da categoria no ranking mundial e, posteriormente, no top 3. No ano, Michel Augusto já foi convocado para duas competições internacionais com a seleção brasileira, os Grand Slam de Paris, na França, e de Tashkent, no Uzbequistão. O atleta do Sesi Judô venceu uma luta em cada um dos torneios.

Mesmo com apenas 21 anos, o judoca do Sesi-SP já soma inúmeras conquistas nacionais e internacionais, sendo medalhista de Grand Prix e Grand Slam, campeão da Seletiva Nacional Sênior, e atleta olímpico após convocação para os Jogos Olímpicos Paris 2024. "Estou muito feliz com essa conquista. Foi algo que não foi fácil, que foi sendo construído durante muito tempo, em competições internacionais desde antes dos Jogos Olímpicos trabalhando para subir no ranking. Esse ano teremos várias competições, como os Grand Slams e o Mundial, que é a minha meta principal, e com essa colocação tenho certeza que vai me ajudar muito no chaveamento e no aspecto psicológico da confiança também. Agradeço ainda a todos que torcem por mim e me ajudam diariamente nos treinos e agora é trabalhar bastante para manter essa colocação", destaca o atleta, cuja próxima competição oficial será o Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia, que será disputado entre os dias 20 e 22 deste mês.

Referência e inspiração

Para o coordenador de judô do Sesi-SP, Victor Leopoldo, a conquista de Michel é um marco para a modalidade que serve de inspiração e referência para os demais atletas. "Esse resultado representa muito mais do que um número. Ele simboliza planejamento, dedicação e trabalho integrado entre atleta, comissão técnica e toda a estrutura e investimento do Sesi no esporte. É um feito histórico: o Michel se torna o primeiro atleta do Sesi a atingir o posto de número 1 do mundo no judô. Isso nos enche de orgulho e reforça que estamos no caminho certo. Para a nossa modalidade, essa conquista fortalece o judô brasileiro no cenário internacional e demonstra a força do trabalho de base aliado ao alto rendimento", destaca. E acrescenta: