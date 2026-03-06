Botucatu - Nesta sexta-feira (6), após denúncia anônima informando sobre maus-tratos, investigadores do 1.º Distrito Policial (DP) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), acompanhados por agentes da Vigilância Sanitária, fizeram diligência em uma casa onde idosos estariam sendo mantidos em condições inadequadas. A proprietária foi autuada e tem prazo de 72 horas para que os internos sejam encaminhados aos familiares.

Segundo a Polícia Civil, as equipes constataram que a residência funcionava irregularmente como um local de acolhimento, sem qualquer registro ou licença sanitária. "Foram encontrados dois idosos e um indivíduo com transtornos mentais, mantidos ali mediante o pagamento de familiares, e em condições consideradas precárias de alimentação, medicação e higiene", diz, em nota. No imóvel, havia medicamentos vencidos.

Ainda conforme a polícia, a responsável foi autuada pela Vigilância Sanitária e recebeu prazo de 72 horas para que os internos retornem para as famílias. Ela foi conduzida ao 1.º DP, onde prestou esclarecimentos e afirmou que realizava cuidados por experiência anterior como cuidadora e que desconhecia a necessidade de regularização da atividade. Um boletim de ocorrência (BO) foi registrado e o caso segue sob investigação.