O tradicional Jogo das Estrelas do NBB Caixa já tem seus participantes definidos para a edição de 2026. Nesta sexta-feira (6), a Liga Nacional de Basquete (LNB) anunciou os atletas selecionados para o evento, que será realizado no dia 28 de março, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Entre os destaques confirmados estão três representantes do Bauru Basket: Alex Garcia, Andrezão e Dontrell Brite.
Considerada a principal celebração da temporada do basquete nacional, a festa reúne os principais atletas do campeonato. A escolha é feita por meio de votação da mídia especializada, além de personalidades do esporte, treinadores e capitães das equipes. Outras atrações são os desafios relacionados aos fundamentos do jogo, como os torneios de habilidades, de 3 pontos e de enterradas.
O evento ainda conta com uma extensa programação cultural e esportiva, com uma fanzone montada nos arredores do ginásio para que os torcedores aproveitem ativações gratuitas.
Quatro equipes
Os jogadores brasileiros mais votados foram divididos entre dois times comandados pelos capitães Alexey Borges (Flamengo) e Cristiano Felício (Sesi Franca). Pelo Bauru Basket, Alex Garcia e Andrezão foram selecionados para defender o Time Cristiano Felício. Já o armador norte-americano Dontrell Brite foi convocado para o Time Mundo. Liderado por Shamell, o time reúne os principais jogadores estrangeiros da liga. O formato do Jogo das Estrelas contará ainda com a equipe Jovens Estrelas, comandada por Wini Silva (KTO/Minas) e formada por jogadores sub-23.
No primeiro confronto, o Time Shamell enfrenta o Time Cristiano Felício. Na outra semifinal, o Time Wini Silva encara o Time Alexey Borges. Os vencedores de cada duelo avançam para a grande final.