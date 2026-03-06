O tradicional Jogo das Estrelas do NBB Caixa já tem seus participantes definidos para a edição de 2026. Nesta sexta-feira (6), a Liga Nacional de Basquete (LNB) anunciou os atletas selecionados para o evento, que será realizado no dia 28 de março, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Entre os destaques confirmados estão três representantes do Bauru Basket: Alex Garcia, Andrezão e Dontrell Brite.

Considerada a principal celebração da temporada do basquete nacional, a festa reúne os principais atletas do campeonato. A escolha é feita por meio de votação da mídia especializada, além de personalidades do esporte, treinadores e capitães das equipes. Outras atrações são os desafios relacionados aos fundamentos do jogo, como os torneios de habilidades, de 3 pontos e de enterradas.

O evento ainda conta com uma extensa programação cultural e esportiva, com uma fanzone montada nos arredores do ginásio para que os torcedores aproveitem ativações gratuitas.

Quatro equipes