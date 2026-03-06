Durante operações de combate ao tráfico de drogas, sete pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Civil e grande quantidade de entorpecentes foi apreendida nas cidades de Iacanga, Barra Bonita e Pirajuí entre a noite de quinta-feira (5) e manhã desta sexta-feira (6). Os presos ficaram à disposição da Justiça aguardando apresentação na audiência de custódia.
Em Iacanga (50 quilômetros de Bauru), no início da manhã, policiais civis, com o apoio da PM, cumpriram quatro mandados de busca no bairro Estância Iacanga e prenderam em flagrante três homens, de 19, 38 e 40 anos, e uma mulher de 29 anos com porções brutas e já fracionadas de cocaína e crack e R$ 579,00.
Segundo o delegado Roberto Cabral Medeiros, o investigado de 40 anos realizava a venda de drogas na sua residência, por cima do portão, em uma praça, e em outro imóvel no bairro, conhecido como "fervo", onde usuários usavam a senha "salve" quando o portão estava aberto para receber o entorpecente.
Na ausência dele no primeiro local, um vizinho, que não foi localizado, assumia o "serviço". O irmão desse vizinho, de 19 anos, acabou preso. Já o homem de 38 anos teria se associado ao de 40 anos para realizar a atividade ilícita no "fervo" e em uma adega na casa dele, escondendo drogas no tronco de uma árvore.
Ele foi preso tentando se esconder no telhado da casa do pai. A companheira do suspeito, de 29 anos, também foi presa e irá responder, ainda, por abandono de incapaz, por deixar o filho de 9 anos sozinho em sua residência. Conforme o delegado, a porção bruta de cocaína apreendida renderia cerca de 51 porções para venda. Já a porção de crack renderia 520 porções.
Barra Bonita
Em Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru), na noite desta quinta (5), a Polícia Civil prendeu dois homens, de 20 e 46 anos, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, em uma área de mata nos bairros Jardim das Orquídeas e Quinta do Vale.
Após levantamento de inteligência, os policiais identificaram um ponto utilizado para venda de drogas e iniciaram monitoramento. No final da tarde, um veículo parou próximo ao local e dois suspeitos entraram no matagal. Ao perceberem a aproximação policial, ambos tentaram fugir e desobedeceram ordem de parada.
Um deles foi capturado e o outro conseguiu escapar após destruir o celular que portava. No local, a equipe apreendeu um saco plástico contendo cerca de 100 gramas de cocaína em porções maiores, 48 gramas de cocaína em porções menores e 56 gramas de crack, todos prontos para venda, além de R$ 250,00.
Um usuário abordado relatou que comprava entorpecentes da mesma organização e efetuava pagamentos via PIX. Com o apoio de mandados de busca, os policiais civis apreenderam posteriormente três celulares e um notebook que continha uma planilha com anotações sobre o comércio ilegal.
A operação resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos, enquanto outros dois integrantes do grupo conseguiram fugir e seguem procurados. Os presos foram encaminhados à CPJ de Jaú para audiência de custódia, e a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos investigados.
Pirajuí
Em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), na manhã desta sexta (6), a Polícia Civil prendeu um homem e apreendeu entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico durante cumprimento de mandado de busca em um imóvel apontado por investigações como ponto de venda de drogas no Jardim Aclimação.
As diligências foram realizadas com apoio da Polícia Militar (PM) e do Canil do 13.º Baep de Bauru, reforçando o trabalho integrado entre as forças de segurança pública. Nas buscas, foram apreendidos porções de maconha, além de dinheiro fracionado, utensílio utilizado para preparo da droga e celulares.
O investigado foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia. O delegado de Pirajuí representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva e as investigações prosseguem visando à identificação de outros envolvidos na atividade criminosa.
"A Polícia Civil destaca que o combate ao tráfico de drogas permanece como uma das prioridades da segurança pública, sobretudo em razão de sua ligação direta com outros crimes e com a violência urbana", ressalta a corporação, por meio de nota.