Durante operações de combate ao tráfico de drogas, sete pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Civil e grande quantidade de entorpecentes foi apreendida nas cidades de Iacanga, Barra Bonita e Pirajuí entre a noite de quinta-feira (5) e manhã desta sexta-feira (6). Os presos ficaram à disposição da Justiça aguardando apresentação na audiência de custódia.

Em Iacanga (50 quilômetros de Bauru), no início da manhã, policiais civis, com o apoio da PM, cumpriram quatro mandados de busca no bairro Estância Iacanga e prenderam em flagrante três homens, de 19, 38 e 40 anos, e uma mulher de 29 anos com porções brutas e já fracionadas de cocaína e crack e R$ 579,00.

Segundo o delegado Roberto Cabral Medeiros, o investigado de 40 anos realizava a venda de drogas na sua residência, por cima do portão, em uma praça, e em outro imóvel no bairro, conhecido como "fervo", onde usuários usavam a senha "salve" quando o portão estava aberto para receber o entorpecente.