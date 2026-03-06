Uma mobilização de fé e solidariedade será realizada na próxima segunda-feira (9), das 18h às 19h, em frente à escola Cisne Real, na rua Engenheiro Saint Martin, quadra 25, na Vila Universitária, em Bauru. O encontro é um momento de oração pela vida de Ana, uma menina de 6 anos diagnosticada com glioma difuso de alto grau na ponte do tronco cerebral.

Não há cura estabelecida para esse tipo de tumor, no entanto, Ana foi aceita em um estudo clínico na Itália, no hospital pediátrico Bambino Gesù, o que tem mobilizado a população em correntes de oração pelos próximos passos.

Ana e os pais moravam em Bauru e no início deste ano se mudaram para Santarém, no Pará. Segundo a colaboradora Marina Magialardo, o ato público busca reunir a comunidade para demonstrar solidariedade à família e fortalecer a esperança diante do tratamento.