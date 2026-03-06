Nós, Diretores das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, vimos até esse espaço de modo respeitoso nos posicionar diante da situação crescente de invasões, vandalismo e furtos que tem ocorrido nos prédios escolares.

Atualmente nossas escolas não contam com vigilância e monitoramento, situação que escancara a fragilidade e a insegurança desses espaços. É justo afirmar que não se trata de um problema que teve início nessa gestão, mas serviu como bandeira política e promessa de campanha eleitoral da atual administração.

Vale lembrar, ainda, que em julho de 2025 o Poder Executivo cancelou um processo licitatório que visava a contratação de vigilância patrimonial em prédios públicos municipais e até o momento, não há sinalização sobre um encaminhamento nessa mesma vertente. Com isso, situações que antes eram encaradas como um risco passam a se tornar cada vez mais recorrentes, dando o tom de que invasões fazem parte da rotina da escola pública.