Na manhã desta sexta-feira (6), a Câmara Municipal de Bauru realizou uma Audiência Pública para discutir a segurança dos prédios municipais e as medidas adotadas pela Prefeitura para proteger o patrimônio público. O encontro foi convocado pela vereadora Estela Almagro (PT). Além da parlamentar, estiveram presentes os vereadores Natalino da Pousada (PDT) e Cabo Helinho (PL), que preside a Comissão de Segurança Pública da Casa de Leis, criada recentemente.

Convocados para o encontro, também compareceram o chefe de Gabinete da prefeita Suéllen Rosim (PSD), Leonardo Marcari; o secretário municipal de Educação, Nilson Ghirardello; o secretário municipal de Saúde, Márcio Cidade Gomes; e o secretário municipal da Fazenda, Everson Demarchi.

Ainda participaram das discussões: Flávio Jun Kitazume, coordenador de Políticas Públicas para Segurança e Monitoramento da Prefeitura de Bauru; Gabriel Placce, membro da diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região (Sinserm); representantes das secretarias municipais de Governo e Administração, assim como o coordenador operacional do 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Major Norberto.