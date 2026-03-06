Na manhã desta sexta-feira (6), a Câmara Municipal de Bauru realizou uma Audiência Pública para discutir a segurança dos prédios municipais e as medidas adotadas pela Prefeitura para proteger o patrimônio público. O encontro foi convocado pela vereadora Estela Almagro (PT). Além da parlamentar, estiveram presentes os vereadores Natalino da Pousada (PDT) e Cabo Helinho (PL), que preside a Comissão de Segurança Pública da Casa de Leis, criada recentemente.
Convocados para o encontro, também compareceram o chefe de Gabinete da prefeita Suéllen Rosim (PSD), Leonardo Marcari; o secretário municipal de Educação, Nilson Ghirardello; o secretário municipal de Saúde, Márcio Cidade Gomes; e o secretário municipal da Fazenda, Everson Demarchi.
Ainda participaram das discussões: Flávio Jun Kitazume, coordenador de Políticas Públicas para Segurança e Monitoramento da Prefeitura de Bauru; Gabriel Placce, membro da diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região (Sinserm); representantes das secretarias municipais de Governo e Administração, assim como o coordenador operacional do 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Major Norberto.
Na abertura da audiência, a vereadora Estela Almagro apresentou um panorama dos casos de furto e vandalismo registrados em prédios sob o cuidado da Prefeitura, principalmente aqueles usados pela Educação e a Saúde. Ela argumentou que as ocorrências vêm aumentando desde 2023, mas a Administração Municipal tem sido ineficaz para solucionar o problema. Logo, traçou como objetivo para a reunião entender o que se planeja para a área e se existe capacidade de investimento para este ano.
Monitoramento dos prédios
Um dos principais focos da discussão foi o processo licitatório que previa a contratação de um sistema de monitoramento para os prédios da Administração Municipal. O certame, estimado em R$ 40 milhões, foi suspenso pela prefeita Suéllen Rosim (PSD), em meados de 2025, justamente por limitações orçamentárias.
O secretário-adjunto de Governo, Elton Luiz Gobbi, informou que a pasta está conduzindo uma nova pesquisa de preços. O próximo passo é encaminhar o processo atualizado para a Secretaria Municipal da Fazenda analisar a viabilidade orçamentária.
Leonardo Marcari, chefe de Gabinete da prefeita, afirmou que o objetivo do Governo é iniciar o novo certame em 2026. Mas não apresentou prazos.
Ações da Coordenadoria de Políticas Públicas de Segurança
Outro assunto abordado na audiência foi a atuação da Coordenadoria de Políticas Públicas de Segurança e Monitoramento da Prefeitura, hoje comandada pelo coronel da reserva Flávio Jun Kitazume. Ele informou a Cabo Helinho (PL) que o Plano Municipal de Segurança Pública está sendo elaborado, assim como o projeto de estruturação da Guarda Municipal, cuja responsabilidade será vigiar os prédios do Município.
Helinho listou algumas medidas que considera importantes para a cidade. É o caso da criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, de um fundo voltado para a área e a reativação das atividades do Conselho Municipal de Segurança Pública (Comsebru). Mas Kitazume afirmou que não tem previsão de prazos para a execução dessas ações. Nem se vão ocorrer.
Encaminhamentos
Diante do exposto, a vereadora Estela Almagro cobrou que a prefeita Suéllen Rosim (PSD) faça uma reunião com a participação da Comissão de Segurança Pública da Câmara para debater medidas emergenciais. Especialmente para contemplar as demandas das escolas, que vêm sendo alvo de furtos e atos de vandalismo.
Antes do encerramento da audiência, o chefe de Gabinete da prefeita, Leonardo Marcari, se comprometeu a articular o encontro.