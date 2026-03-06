Boraceia - Um homem de 52 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (6), em Boraceia (41 quilômetros de Bauru), pelo crime de maus-tratos a animais. Na casa dele, após denúncia, policiais civis encontraram um cachorro desnutrido e outro com lesões antigas, sem o devido tratamento.

De acordo com o registro policial, com base na declaração de um denunciante sobre a situação dos dois animais, equipes da Delegacia de Boraceia foram até o endereço e, com a autorização do proprietário do imóvel, entraram e verificaram os cães.

Segundo a polícia, um pitbull foi encontrado muito magro, em um cercado sem água e sem comida. Outro cachorro, da raça burriler, apesar de ter acesso à água e alimentação, foi flagrado com alguns machucados já antigos, e sem o devido tratamento.